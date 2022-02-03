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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 3 » 08:31:08

ФК «Полесье» с Усиком в составе сегодня стартует на Winter Cup: где смотреть матч

Сегодня, 08:31:00 409 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» с Усиком в составе сегодня стартует на Winter Cup: где смотреть матч

 Футбольный клуб "Полесье" в Турции сегодня сыграет первый матч на новом турнире Winter Cup 2022. Соперником житомирян станет ровенский "Верес".

Матчи турнира будут транслироваться на телеканале "Футбол 1" и на YouTube-канале "Перша ліга". Об этом сообщил шеф-продюсер телеканала "Футбол 1/2/3" Иван Гресько.

"Сейчас мы готовы объявить совместное решение канала и партнеров турнира о том, что все матчи Winter Cup 2022 можно будет увидеть не только в эфире "Футбол 1", но и в бесплатном доступе на YouTube-канале Первая лига. Турнир выставочный, популяризирует украинский футбол в прямом смысле этого слова, имеет всеукраинский масштаб и ценность для болельщиков. В победах нет никакого смысла, если этих побед никто не увидит", - написал Иван Гресько в Facebook.

Матч "Полесье" - "Верес" стартует в 19:00.

Напомним, за житомирское "Полесье" должен сыграть обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

Тэги: ФК Полесье, футбол
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