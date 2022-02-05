Дезодорант для устранения запаха пота — правда и мифы о компонентах

У каждого в соцсетях есть друг, который регулярно пишет об опасностях, скрытых во всем — от шампуня до дезодоранта. Такие сообщения обычно подкрепляются статьями о том, что косметика вызывает рак, болезнь Альцгеймера или почечную недостаточность. Но есть ли тому научные доказательства?

Дезодоранты и антиперспиранты стали такой же необходимостью, как зубная паста, гель для душа или крем для бритья. Большинство из них содержат труднопроизносимые вещества — их названия звучат как ингредиенты химического оружия массового поражения и только этот факт вызывает беспокойство. Продолжайте читать, чтобы узнать правду об их свойствах и влиянии на здоровье.

Состав и возможный вред

Продукция по-разному избавляет от неприятного запаха тела:

антиперспирант уменьшает потоотделение — содержит соединения на основе алюминия, временно блокирующие поры и образование пота;

ароматизированный дезодорант увеличивает кислотность кожи — обычно основывается на спирте и закисляет кожу, что делает ее менее «привлекательной» для бактерий.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) относит последний продукт к средствам для очищения или украшения, а вот блокировщика пор — к лекарствам.

Топ-3 мифа о дезодорантах и антиперспирантах, не получившие подтверждения

Соли алюминия провоцируют рак. Американское онкологическое общество не выявило связи между раком и компонентом — в больных тканях было обнаружено столько же вещества, сколько и в здоровых. Эксперименты также показали, что абсорбируется лишь 0,0012% ингредиента. Показательным стало исследование, проведенное при участии 793 здоровых женщин, и 813 — со злокачественными опухолями гуди. Среди тех, кто использовал косметику в зоне подмышек, не было повышенного уровня заболеваемости.

Парабены приводят к онкологии. Химические соединения применяются в качестве консервантов в питании, косметике. Они были обнаружены в опухолях, но нет никаких доказательств их связи. К слову, почти все современные формулы производятся без парабенов.

Алюминий провоцирует почечную недостаточность. Это беспокойство связано с предупредительной надписью на упаковках: «Если у вас заболевание почек, перед применением проконсультируйтесь с врачом». FDA требует публиковать сообщение, так как в прошлом веке людям, находящимся на диализе, давали лекарство с металлом. Их почки, работавшие на 30% и меньше, не могли обрабатывать его высокие дозы и это повышало риск развития слабоумия. Дозы для пациентов несопоставимы с тем количеством, что поглощает тело.

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