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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 5 » 20:00:28

Дезодорант для устранения запаха пота — правда и мифы о компонентах     Реклама  

Вчера, 20:00:28 436 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дезодорант для устранения запаха пота — правда и мифы о компонентах

У каждого в соцсетях есть друг, который регулярно пишет об опасностях, скрытых во всем — от шампуня до дезодоранта. Такие сообщения обычно подкрепляются статьями о том, что косметика вызывает рак, болезнь Альцгеймера или почечную недостаточность. Но есть ли тому научные доказательства?

Дезодоранты и антиперспиранты стали такой же необходимостью, как зубная паста, гель для душа или крем для бритья. Большинство из них содержат труднопроизносимые вещества — их названия звучат как ингредиенты химического оружия массового поражения и только этот факт вызывает беспокойство. Продолжайте читать, чтобы узнать правду об их свойствах и влиянии на здоровье.

Состав и возможный вред

Продукция по-разному избавляет от неприятного запаха тела:

  • антиперспирант уменьшает потоотделение — содержит соединения на основе алюминия, временно блокирующие поры и образование пота;
  • ароматизированный дезодорант увеличивает кислотность кожи — обычно основывается на спирте и закисляет кожу, что делает ее менее «привлекательной» для бактерий.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) относит последний продукт к средствам  для очищения или украшения, а вот блокировщика пор — к лекарствам.

Топ-3 мифа о дезодорантах и антиперспирантах, не получившие подтверждения

  • Соли алюминия провоцируют рак. Американское онкологическое общество не выявило связи между раком и компонентом — в больных тканях было обнаружено столько же вещества, сколько и в здоровых. Эксперименты также показали, что абсорбируется лишь 0,0012% ингредиента. Показательным стало исследование, проведенное при участии 793 здоровых женщин, и 813 — со злокачественными опухолями гуди. Среди тех, кто использовал косметику в зоне подмышек, не было повышенного уровня заболеваемости.
  • Парабены приводят к онкологии. Химические соединения применяются в качестве консервантов в питании, косметике. Они были обнаружены в опухолях, но нет никаких доказательств их связи. К слову, почти все современные формулы производятся без парабенов.
  • Алюминий провоцирует почечную недостаточность. Это беспокойство связано с предупредительной надписью на упаковках: «Если у вас заболевание почек, перед применением проконсультируйтесь с врачом». FDA требует публиковать сообщение, так как в прошлом веке людям, находящимся на диализе, давали лекарство с металлом. Их почки, работавшие на 30% и меньше, не могли обрабатывать его высокие дозы и это повышало риск развития слабоумия. Дозы для пациентов несопоставимы с тем количеством, что поглощает тело.

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Тэги: Здоровье, дезодорант, красота
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Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 20:36:13, Вчера [Материал]

Избыток солей алюминия, содержащихся в антиперспирантах, уменьшает задержку кальция в организме, уменьшает усваивание фосфора, накапливается в костной ткани, печени, мягких тканях половой и нервной системы. Вызывает нарушения в работе эндокринной системе. Это может вызвать проблемы не только с кожей, но также и с нервной системой, стать причиной половой дисфункции, повышенной ломкости костей. Особенно не рекомендуется пользоваться дезодорантами юношам до 25 лет, потому что именно в этот период происходит формирование организма. Насколько опасен алюминий Алюминий, который содержится в антиперспирантах, и его соли вызывают следующие опасные для здоровья человека последствия: Имеет способность к накоплению в организме, что может привести к появлению целого ряда тяжелых заболеваний. Негативно влияет на обменные процессы в организме. Вызывает нарушения двигательной активности. Возможно появление судорог. Нарушение работы мозга и нервной системы. алюминий Тормозит синтез гемоглобина, вызывает разрушение эмали зубов. Повышается ломкость костей. Нарушают работу потовых желез и способность кожи к самоочищению. Разрушает эстроген. Впоследствии это проявляется в виде таких симптомов: депрессивные настроения, морщины на лице, нездоровый вид волос и кожи, нарушение сердечного ритма, водный дисбаланс, отложение солей и прочие неприятности. Воздействие алюминия на организм связывают с возникновение болезни Альцгеймера.

Источник: https://zato-govorim.ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-4/
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