«Работаем круглосуточно»: ФК «Полесье» модернизирует базу и центральный стадион в Житомире

"Мы сейчас очень активно занимаемся развитием нашей инфраструктуры. Ремонтируем спортивную базу для парней. 20 марта команда приедет уже на базу. И к тому времени мы должны достроить восстанавливающий комплекс, СПА комплекс и медицинский комплекс. Также новый тренажерный зал... Работаем круглосуточно", - рассказал клубной пресс-службе вице-президент "Полесья" Валерий Платонов.

"В случае выхода команды в Премьер-лигу, думаю, проблем не будет. И с телевидением тоже. Мы уже работаем над освещением, над помещениями. Отдельно есть проект и для футбольной академии. Мы спроектировали крытый полноразмерный стадион. Вся работа идет последовательно", - добавил Валерий Платонов.