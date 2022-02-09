Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09 Февраля 2022    09:57:42
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 9 » 08:31:45

«Работаем круглосуточно»: ФК «Полесье» модернизирует базу и центральный стадион в Житомире

Сегодня, 08:31:45 249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Работаем круглосуточно»: ФК «Полесье» модернизирует базу и центральный стадион в Житомире

 Житомирское "Полесье" находится на сборах в Турции. Пока команда готовится к весенней части сезона, клуб работает над развитием инфраструктуры.

Так, на базе "Полесья" вблизи села Березина достраивают медицинский комплекс, СПА и тренажерный зал.
 

"Мы сейчас очень активно занимаемся развитием нашей инфраструктуры. Ремонтируем спортивную базу для парней. 20 марта команда приедет уже на базу. И к тому времени мы должны достроить восстанавливающий комплекс, СПА комплекс и медицинский комплекс. Также новый тренажерный зал... Работаем круглосуточно", - рассказал клубной пресс-службе вице-президент "Полесья" Валерий Платонов.


Специалисты клуба работают над восстановлением полей. Для этого была приобретена новая техника. 

Активные работы проводят и на центральном стадионе в Житомире.
 

"В случае выхода команды в Премьер-лигу, думаю, проблем не будет. И с телевидением тоже. Мы уже работаем над освещением, над помещениями. Отдельно есть проект и для футбольной академии. Мы спроектировали крытый полноразмерный стадион. Вся работа идет последовательно", - добавил Валерий Платонов.


Напомним," Полесье " ушло на зимнюю паузу на девятом месте в Первой лиге.
Тэги: инфраструктура, ФК Полесье, футбол
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus