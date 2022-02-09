Медицинская система справляется: Житомирщину оставили в «оранжевой» зоне

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение оставить Житомирскую область в "оранжевой" зоне карантинных ограничений.
Как сообщает Житомирская ОГА
, медицинская система области справляется с повышенной нагрузкой от очередной волны COVID-19.
"Эта отсрочка – хорошая возможность позаботиться о собственном здоровье и получить прививку. Тем самым вы можете предотвратить тяжелое течение болезни и таким образом снизить нагрузку на медицинскую систему области, а значит вместе мы способны предотвратить попадание Житомирщины в "красную" зону карантинных ограничений" , – сказал Александр Федько, руководитель аппарата ОГА.
Эпидемиологическая ситуация в Житомирской области постепенно усложняется со второй половины января. За последние три недели зарегистрировано более 19 тысяч новых случаев заболевания.
В облгосадминистрации добавили, что сейчас наблюдается положительная тенденция к снижению динамики уровня госпитализаций. По состоянию на 9 февраля в области 27 630 активных больных коронавирусом.
"Медицинские учреждения области, вовлеченные в лечение COVID-19, в полной мере обеспечены бесперебойными поставками медицинского кислорода"
, – отмечает ОГА.
Неделю назад сообщалось, что Житомирщина рискует перейти в "красную" зону
карантина.