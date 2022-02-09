Медицинская система справляется: Житомирщину оставили в «оранжевой» зоне

"Эта отсрочка – хорошая возможность позаботиться о собственном здоровье и получить прививку. Тем самым вы можете предотвратить тяжелое течение болезни и таким образом снизить нагрузку на медицинскую систему области, а значит вместе мы способны предотвратить попадание Житомирщины в "красную" зону карантинных ограничений" , – сказал Александр Федько, руководитель аппарата ОГА.