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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 9 » 09:37:03

Медицинская система справляется: Житомирщину оставили в «оранжевой» зоне

Сегодня, 09:37:03 85 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медицинская система справляется: Житомирщину оставили в «оранжевой» зоне

 Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение оставить Житомирскую область в "оранжевой" зоне карантинных ограничений.

Как сообщает Житомирская ОГА, медицинская система области справляется с повышенной нагрузкой от очередной волны COVID-19.
 

"Эта отсрочка – хорошая возможность позаботиться о собственном здоровье и получить прививку. Тем самым вы можете предотвратить тяжелое течение болезни и таким образом снизить нагрузку на медицинскую систему области, а значит вместе мы способны предотвратить попадание Житомирщины в "красную" зону карантинных ограничений" , – сказал Александр Федько, руководитель аппарата ОГА.


Эпидемиологическая ситуация в Житомирской области постепенно усложняется со второй половины января. За последние три недели зарегистрировано более 19 тысяч новых случаев заболевания.

В облгосадминистрации добавили, что сейчас наблюдается положительная тенденция к снижению динамики уровня госпитализаций. По состоянию на 9 февраля в области 27 630 активных больных коронавирусом.

"Медицинские учреждения области, вовлеченные в лечение COVID-19, в полной мере обеспечены бесперебойными поставками медицинского кислорода", – отмечает ОГА.

Неделю назад сообщалось, что Житомирщина рискует перейти в "красную" зону карантина.
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