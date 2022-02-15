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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 15 » 08:26:04

День единения, а не нападения: Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля

Сегодня, 08:26:04 1116 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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День единения, а не нападения: Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля

 Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Об этом президент сказал в своем обращении к украинцам.
 

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения», – подчеркнул президент и сообщил о подписании соответствующего указа.


Согласно документу, 16 февраля будет поднят Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах нашей страны, а в 10:00 будет исполнен Государственный гимн.

Кроме того, Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий, предусмотрев обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ на 30% и доведение до 20% с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Также должна быть создана единая информационная платформа «UАразом» для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации с безопасностью, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан.

Правительство должно ускорить создание и функционирование системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Должностные лица обязаны находиться на работе и исполнять обязанности в соответствии с присягой; в случае нарушений к ним будут применяться санкции.
 
Тэги: украина, День единения, Зеленский
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:00:42, Сегодня [Материал]

Всё, на что способна зелёная попрошайка, это сгонять бюджетников петь гимн в рабочее время.
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