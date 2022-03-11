Корисна інформація для репатріантів щодо виїзду на територію Ізраїлю

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю вирішило полегшити громадянам, які бажають репатріюватися до Ізраїлю, процес оформлення документів. Зокрема, МВС Ізраїлю звільнило громадян України, які бажають репатріюватися, від обов'язку пред'являти довідку про несудимість та засвідчувати документи апостилем.
Ізраїль-Україна: допомога та евакуація (Тут публікуватиметься актуальна інформація щодо виїзних рейсів, підвезень, допомога тощо) — https://t.me/ukrainisrael
.
https://www.gov.il/ru/departments/general/visa-application-form
- АНКЕТА
https://faq.olehadash.com
- список документів, що брати з собою, загальні правила та положення
Важливо - для тих, хто в'їжджає на репатріацію на митниці, потрібно заявити, що ви робитимете Алію
Зібрана корисна інформація щодо приїзду/переїзду до Ізраїлю
https://docs.google.com/document/d/151pZa8640O5S1eRgtxLA-1DVy-Qk7zHCFzsm4-DDWOY/edit
ЩЕ ОДИН хороший FAQ з подачі документів -
https://quill-windflower-2c6.notion.site/8d751171251d47d4ba3f6eab83cc11d4
Бот допомоги у зборі документів для консульської перевірки
Увага! Перш ніж написати роботу:
- прочитайте все на сайті єврейського (https://www.jewishagency.org/ru/repatriation-step-by-step-process/) агентства (https://www.jewishagency.org/ru/repatriation-step-by- step-process/)
- і в пам'ятці екстреної репатріації від olehadash.com (https://t.me/eshlishekel/1665).
- ще Аліна Фукс зібрала окремий гайд зі складних випадків (https://t.me/eshlishekel/1666).
- зателефонуйте до Глобального центру підтримки Сохнута ( https://www.jewishagency.org/aliyah-service-center/ ). Там відповідають 6 мовами.
Якщо у вас залишилися питання, зверніться до нашого робота в Телеграм @konsul_docs_bot
.
Бот надсилає повідомлення в чат, де люди зможуть відповісти на складні запитання та перевірити пакет ваших документів. З нами на зв'язку люди, які збирали документи та знають тонкощі.
ВСТАНОВИТЬ GOOGLE CHROME, щоб перекласти з Івриту або з Англійської сторінки
https://corona.health.gov.il/ru/abroad/arriving-foreign-nationals/
- правила в'їзду в Ізраїль для іноземних громадян
https://corona.health.gov.il/ru/abroad/arriving-by-air/
- правила в'їзду для Ізраїлян
https://www.gov.il/ru/departments/ministry_of_aliyah_and_integration/govil-landing-page
- Сайт Міністерства Алії та Інтеграції
Телефонний центр інформації Міністерства Алії та Інтеграції
972-3-973-3333 Години роботи (неділя – четвер з 8:30 до 16:30)
https://www.gov.il/ru/departments/topics/new_immigrants/govil-landing-page
— для нових репатріантів (перші кроки та можливості)
https://www.gov.il/ru/departments/topics/returning_residents/govil-landing-page — для Ізраїльтян, що повернулися
Сім-карту потрібно купити в торгових точках стільникових операторів або звичайних кіосках, коштує вона приблизно 40-50 шекелів. При покупці сім-карти у вас з'являється ізраїльський номер телефону, за яким вам можуть зателефонувати, і який ви вказуватимете у всіх відомствах.
Декілька речей, які допоможуть вам впоратися з івритом в Ізраїлі:
!Браузер Google Chrome (https://www.google.com/intl/ru/chrome/
) має вбудований перекладач.
!Ще можна встановити розширення (https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb
), яке перекладатиме лише виділений текст. Іноді це зручніше.
! Багато кол-центрів банків, лікарняних кас і т д мають російськомовних операторів, тому часто найпростіше зателефонувати туди по телефону, а не шукати інформацію на сайтах.
Якщо нічого не допомагає і вам потрібно прочитати щось, записатися до лікаря, розібратися з додатком банку або ще щось, напишіть в бот @translate_help_bot
Цей бот створено волонтерами, які готові допомагати спілкуватися зі світом на івриті.
Додаток MY VISIT
для призначення черг у міністерствах (є англійська та російська)
НОВІ СЛОТИ КОЖЕН ДЕНЬ ПРИКЛАДНО О 7 ранку
https://apps.apple.com/il/app/myvisit-instant-appointment/id757791366
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qnomy.myvisit.app&hl=ru&gl=US
Адреси МВС:
Тель Авів
Derech Menachem Begin 125, Tel Aviv-Yafo,
Abarbanel St 76, Tel Aviv-Yafo
Єрусалим
Shlomtsiyon HaMalka St, д. 1
Хайфа
Хайфа, Sderot HaPalyam, д. 15
Ашдод
Menachem Begin Blvd 1, Ashdod
Адреси та телефони Поліцейських ділянок (можна просто 911)
https://www.police.gov.il/RU_contacts.aspx
Вивіз тварин:
https://olehadash.com/how-to-take-a-pet-to-israel-2/