Если твой дом уничтожили во время войны. Что делать?

Многие украинцы сейчас оказались перед суровой правдой войны, а она состоит в том, что десятки тысяч наших соотечественников, если не сотни, уже лишены своего родного дома. Бомбардировки, артиллерия, пожары – от этого в зоне ведения активных боевых действий, да и вне их (все помним о «высокоточных» ракетах захватчиков) не застрахован никто.
Многие оказались в ужасном положении, когда вылезли из бомбоубежища и увидели, что твой дом уничтожен. Или, представьте состояние людей, которые, находясь в эвакуации, узнают, что возвращаться им некуда, ведь в дом попала ракета или бомба...
Что делать в этом случае?
Подготовиться заранее
Тезис «со мной этого не произойдет, потому что этого не может произойти никогда», здесь не работает. Важно трезво подготовиться к вероятным потерям.
Помните! Никогда не выходите из дома сейчас без документов на собственность, если рядом с вами ведутся боевые действия, при воздушной атаке в бомбоубежище. Полезный совет: загрузите сканы всех бумаг в облако или в «Дію», или сделайте копии и спрячьте их в надежном месте. Легче будет доказать право собственности при оформлении убытков.
Перечень документов, подтверждающих право собственности:
- договор о праве собственности на недвижимость,
- договор купли-продажи,
- свидетельство о наследстве,
- государственный акт на земельный надел,
- договор дарения,
- выписка из реестра прав на недвижимую собственность, техпаспорт.
Обязательно держите при себе бумажник с документами, банковскими картами с некоторой суммой денег, по возможности. При повреждении жилья сбережения в банкнотах можно утратить.
Если подготовиться не успели, и документы уничтожены вместе с жильем, не огорчайтесь – все сохраняется в государственных реестрах, восстановлению подлежит, просто это потребует больше времени.
Шаг первый
Прежде всего, найдите безопасное место для себя и близких – на первое время подойдет и бомбоубежище, вас могут приютить соседи, друзья или родственники, если они рядом. Обратитесь в органы местной власти, если вы не на оккупированной территории, и они сохранили свою работоспособность. В разрезе конкретной местности их координаты можно найти здесь – по ссылке каждой администрации откроется ее сайт, где вы все увидите.
Там помогут решить главные сейчас проблемы: найти убежище на первое время, получить медицинскую помощь, если нужно, средства к существованию. Могут даже сразу дать какую-то материальную помощь.
Шаг второй
Вызываете полицию и представителей Государственной службы чрезвычайных ситуаций (возможно, они уже там будут на месте, помогая гасить пожары, спасать людей, разбирать завалы). Они должны составить соответствующий акт. Не волнуйтесь, все факты обстрелов тщательно документируются – как доказательство для судов и основание для компенсации пострадавшим. Копию акта забираете и непременно сохраняете.
Самостоятельно дополнительно сделайте несколько фото разрушений с выставленной демонстрацией даты: с разных ракурсов, чтобы видно было не только масштаб и подробности, но и была привязка к местности. По возможности, попросите соседей засвидетельствовать собственноручно составленный акт (например, если на местности не работают прямо сейчас полиция и служба чрезвычайных ситуаций). Образец этого акта можно загрузить по ссылке. Тем, кто эвакуировался, сейчас далеко от уничтоженного дома, и увидел упоминание о происшествии в СМИ, следует сохранить ссылку на репортаж и сделать скриншоты материала.
Затем составляете заявление о совершении преступления к органам правопорядка, снабдив его собранными доказательствами. Получаете выписку из Единого реестра досудебных расследований.
Шаг третий
Когда все будет зафиксировано и привлечены к сотрудничеству ответственные органы, можете приступать к процедуре подачи на компенсацию. Правительство заверило, что возмещение будет всем и всего. Уже сейчас можно оставить заявку прямо в «Дії» на этот счет. Причем препятствием не станет даже случай, если жилье у вас застраховано и в договоре обозначено, что в случае форс-мажора ущерб не компенсируется – государство обещало, что вмешается. В принципе в страховую обращаться в этом случае нет смысла: компенсации, как сказал наш премьер, будут из спецфондов.
Каким именно образом будет идти возмещение, предоставлением аналога жилья или денежным эквивалентом, пока не известно. Следим за новостями.
По движимому имуществу все немного сложнее. Речь не о транспортных средствах – с документированием причиненного им ущерба как раз проблем нет. А вот возмещение по технике, мебели, вещам возможно лишь при наличии паспорта и чека из магазина.
Шаг четвертый
Если после случившегося появилось желание податься в какую-то более безопасную местность, найти временное жилье помогут эти ресурсы:
https://viyna.net/
- сборка сервисов со свободными гостиницами, людьми, которые могут вас приютить, полезные телеграм-боты и каналы, сайты, где можно найти информацию по транспорту для переезда,
https://www.shelter4ua.com/ru
,
https://prykhystok.in.ua/find
,
телеграм-боты https://t.me/shelter_for_ukrainians_
bot и https://t.me/turbotnyk_bot
.