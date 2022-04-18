Как изменился рынок аренды недвижимости в Украине из-за войны

По данным аналитического центра, в период 14-20 марта в 3 раза увеличился рынок долгосрочной и посуточной аренды недвижимости по сравнению с довоенным периодом.
В первые недели войны регионами, где больше всего украинцы искали долгосрочную аренду, стали Кировоградская (+1300%), Тернопольская (+785%) и Ивано-Франковская (+670%) области.
Относительно посуточной аренды больше всего арендодателям звонили в Черновицкой (+916%), Закарпатской (687%) и Хмельницкой (+536%) областях.
Что с ценами на аренду в Западной Украине?
Цены на аренду недвижимости в Западной Украине взлетели в несколько раз. Хотя руководители военных администраций призывали не завышать стоимость аренды, но на рынке недвижимости спрос победил.
Ужгород
Если в январе в областном центре Закарпатья можно было найти квартиру за 5-6-7 тысяч гривен в месяц, то на середину апреля средняя цена на аренду двух-трехкомнатной квартиры или коттеджа - 1100 долларов. Да и объявлений очень мало – всего 7.
Журналисты смогли найти только два объявления о ценовом предложении до 10 тыс. грн в месяц — посуточная аренда трехкомнатной квартиры, 300 грн с человека и 7 тыс. грн в районе железнодорожного вокзала (три спальных места).
Другие объявления - это ценовые предложения выше 800 долларов. Сдается по одинаковой цене в 1 тыс. долларов однокомнатная в центре, двухкомнатная и четырехкомнатная.
Львов
В областном центре больше предложений, а потому и цены немного ниже, здесь есть жилье на любой вкус. На ОlX размещено 562 объявления. Наибольшее количество предложений в ценовом сегменте от 13 тыс. до 30 тыс. гривен в месяц. Если говорить об аренде до 10 тыс. грн, то среди предложений есть и квартиры и дома. На такой бюджет можно арендовать однокомнатную квартиру преимущественно без детей и животных.
Предложений аренды более чем на 10 тыс. грн больше всего, квартиры сдают в разных районах, в основном двухкомнатные или однокомнатные студии в новостройках. За них просят от 12 тыс. до 20 тыс. гривен в месяц. Возможность проживания с детьми или животными следует уточнять.
Ивано-Франковск
По городу всего 22 объявления - цены ниже, но условия разные. Квартира с евроремонтом будет стоить больше 500 долларов. Объявлений с ценниками до 10 тыс. грн журналисты насчитали всего семь. Это однокомнатные квартиры для взрослых без детей и животных.
За 700-800 долларов во Франковске можно найти и трехкомнатную. Есть варианты, где разрешают содержать животных. В основном это квартиры в новостройках с ремонтом.
А за тысячу долларов можно арендовать трехкомнатную квартиру в жилом комплексе или коттедж общей площадью 300 кв. м с пятью комнатами.
Черновцы
По аренде в городе на ОlX размещено 24 объявления. На бюджет до 10 тыс. грн можно снять комнату в коммунальной квартире или в общежитии – за 5 тыс. и 7 тыс. гривен в месяц соответственно. Впрочем, можно найти аренду жилья посуточно за 300-600 грн за номер с человека. Или поселиться в комнате в частном доме за 150 долларов или согласиться на подселение за 100-200 долларов в месяц.
Львиная доля объявления — с ценниками от 10 тыс. грн. В основном это двух- и трехкомнатные квартиры или коттеджи или частные дома.
Относительно аренды более чем на 1 тыс. долларов — арендодатели предлагают семь помещений — квартиры и коттеджи. Самый дорогой коттедж в поселке Мигово имеет пять спален и три этажа, с удобствами. Стоит аренда в месяц 2800 долларов.
По материалам: https://finance.ua/