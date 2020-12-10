Житомиряне накануне Нового года стали чаще сдавать квартиры

Большинство украинцев будут встречать 2021 год в своих городах, но все равно ищут возможность отпраздновать Новый год, арендовав жилье с семьей или друзьями.
Согласно результатам аналитики OLX Недвижимость, в Житомире накануне новогодних и рождественских праздников на 30% увеличилось количество предложений по посуточной аренде квартир.
В Виннице их число выросло на 44%, в Черкассах - на 36%. Меньше объявлений о сдаче апартаментов было в четырех городах: в Киеве - минус 19% по сравнению с 2019 годом, в Ужгороде - минус 18%, в Одессе - минус 9%, в Харькове - минус 2%.
Средняя стоимость посуточной аренды квартир за год не изменилась - обычно в ноябре за жилье просили 500 грн. А вот в некоторых областных центрах цены все же увеличились: на 10% в Тернополе, 7% - в Ровно, 5% - в Ивано-Франковске. В Одессе и Полтаве наоборот арендовать жилье перед Новым годом стало дешевле - на 9%, а в Ужгороде - на 14%.
По данным OLX, спрос на посуточную аренду квартир в областных центрах тоже преимущественно вырос. Больше всего это заметно в Тернополе - 13%, Черкассах - 12% и Черновцах - более 10%. Немного меньше стали интересоваться апартаментами в 6 городах: во Львове и Чернигове - минус 5%, Киеве и Ужгороде - минус 3% и 4% соответственно, Ивано-Франковске и Харькове - минус 2%.
Как изменилась новогодняя аренда: квартиры VS дома
Количество домов для посуточной аренды тоже выросло - на 25%. Увеличился и спрос - украинцы откликаются на предложения на 24% активнее по сравнению с ноябрем 2019, в то время, как для квартир этот показатель составил + 3%. Каждым объявлением об аренде дома интересовался 21 человек, а о квартире - 11, здесь изменений за год не произошло.
Спрос на дома в крупных городах вырос намного больше, чем на квартиры. Так, в Одессе, где объявлений не прибавилось, откликались на них на 35% активнее. А во Львове и Харькове, где предложений стало даже меньше, спрос вырос на 17% и 14% соответственно. В столице интерес к домам увеличился на 30%, а в Днепре - на 51%. При этом во Львове объявлением интересовались в среднем 103 человека, что делает его самым популярным среди крупных городов Украины. На втором месте Днепр - 63 человека, на третьем - Харьков, 59 человек.
Количество предложений по домам среди крупных городов выросло в Днепре - на 44%, в Киеве - на 15%. Меньше объявлений о сдаче коттеджей стало во Львове - минус 13% и в Харькове - минус 3%.
Где дешевле всего встречать Новый год
Самые бюджетные квартиры в этом году предлагают в Сумах - 350 грн/сутки. Выбрать удобный вариант здесь можно среди 370 объявлений. Дешево также арендовать объект в Чернигове и Кропивницком - 400 грн. Предложений в этих городах в ноябре было 200 и 130 соответственно.
Недорогой вариант отпраздновать Новый год и посетить Западную Украину - Ивано-Франковск. Снять квартиру здесь можно за 430 грн, а среди 140 объявлений точно найдется удачный вариант.
Арендовать дом в среднем стоит 1 500 грн. Если сравнивать стоимость с прошлым годом, в некоторых крупных городах Украины произошли значительные изменения в ценах на посуточную аренду: так, во Львове забронировать дом в ноябре 2019 можно было в 2,5 раза дешевле, сейчас это в среднем 3 000 грн в сутки. В Днепре стоимость аренды была меньше в 1,5 раза - с 2 000 она подросла до 3 000 грн. Столичные коттеджи подорожали на 11% - 5 000 грн в день, одесские - на 8% (2 700 грн в день). В Харькове снять дом в этом году стало наоборот немного дешевле - на 7%, за домик просят в среднем 2 800 грн.