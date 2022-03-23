Карта пользователей Яндекс.Еды была опубликована хакерами в Телеграм-канале Save Russian Data

Ссылку на базу данных Яндекс.Еды в виде карты опубликовали телеграм-каналы «кабачковая икра по акции» (134 тысячи подписчиков) и «Фудтех» (16 тысяч подписчиков). Позже её удалили из постов.

По данным Whois, домен сайта создан и занят с 14 марта. На сайте указано, что якобы можно позвонить и попросить удалить данные из базы, но с каждым обновлением страницы номер телефона меняется.

Обновлено в 23:10: Телеграм-канал «Save Russian Data» удалили.

Обновлено в 23:40: Базы данных, опубликованные на DropBox, перестали быть доступны. Сайт на территории России заблокировали.



​​​​​​TJournal сообщает, что 1 марта служба безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку данных пользователей — имён, номеров телефонов, адресов и информации об их заказах. В компании сообщили, что утечка произошла из-за недобросовестных действий одного из сотрудников.



«Яндекс» провёл внутреннюю проверку и ужесточил подход к хранению информации, пообещав обеспечить ей уровень защиты, сопоставимый с уровнем защиты платёжной информации, логинов и паролей. В компании сообщали, что вместе с правоохранительными органами делают всё, чтобы минимизировать распространение базы.