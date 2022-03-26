Моряк Тарас Остапчук, который потопил яхту российского олигарха, вступил в танковые войска ВСУ

Остапчук стал известен после того, как 26 февраля, через 2 дня после начала войны, предпринял попытку потопить "Леди Анастасию", открыв корабельные клапаны. Яхту удалось лишь подтопить.



Испанские силовики задержали украинского механика. В своем заявлении перед судом Остапчук, работавший на яхте около 10 лет, отметил, что решил попытаться потопить судно, увидев кадры нападения России на Украину, в частности, когда российская ракета попала в многоквартирный дом в Киеве.

"Леди Анастасия" – роскошная яхта длиной 48 метров, построенная в 2001 году. Ее ориентировочная стоимость - 7 миллионов евро.

В порту Майорки задержали яхту Lady Anastasia, попавшую под санкции против России

Яхта Lady Anastasia, пришвартованная в порту Адриано (Кальвия, остров Майорка, Балеарские острова, Испания), была задержана по распоряжению испанских властей, сообщила РИА Новости представитель порта.



По словам директора по эксплуатации порта Исабель Теруэль, эта яхта "включена в европейский регламент санкций в связи с конфликтом на Украине" и в полночь на ее борт явились сотрудники Гражданской гвардии. В настоящее время представители правоохранительных органов продолжают наблюдение за яхтой. "Судно не может выйти из порта", - пояснила Теруэль.



Это уже вторая яхта, задержанная в Испании в связи с санкциями. Первой стала яхта Valerie стоимостью 140 миллионов долларов, которая пришвартована в порту Барселоны.



Яхта Lady Anastasia - 48 метров в длину, была задержана по распоряжению главного управления торгового флота, говорится в сообщении министерства транспорта. Она ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин.