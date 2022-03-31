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Главная » Новости » Общество » 2022 » Март » 31 » 12:39:10

Италия предлагает украинским беженцам разрешение на проживание на 12 месяцев

Сегодня, 12:39:10 189 0 Есть видео! Ошибка?Ошибка в тексте?
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Италия предлагает украинским беженцам разрешение на проживание на 12 месяцев

Украинцам в Италии, покинувшим страну после российского вторжения, будет предоставлен вид на жительство сроком на 12 месяцев, что даст им доступ к здравоохранению, рынку труда, образованию и некоторым социальным пособиям.

Соответствующий указ 29 марта подписал премьер-министр Марио Драги, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv. Документ устанавливает механизм временной защиты и помощи для беженцев, прибывающих из Украины.

Полицейские управления получат право выдавать вид на жительство.

Начальник гражданской защиты Фабрицио Курсио также подписал контракт со специальным фондом, предусматривающим ежемесячный взнос в размере 300 евро на каждого беженца из Украины в течение максимум трех месяцев.

Указ следует за решением саммита Европейского совета на прошлой неделе о режиме временной защиты. Речь идет о гражданах Украины и третьих стран, пользующихся международной защитой, и членах их семей.

Напомним, Совет ЕС единогласно дал согласие на план из 10 пунктов по поддержке украинских беженцев, а также стран Европейского Союза, которые принимают основную часть из них.

В общей сложности в Евросоюз прибыли 3,8 миллиона украинских беженцев, из которых половина – дети.



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