Как рекламному агентству выйти на западные рынки через три недели в условиях войны

Алексей Лях, основатель диджитал-агентства newage., делится опытом того, как его компания пробивалась на западные рынки в ситуации, когда украинский рынок рекламы из-за войны переживает сильный спад.
Я основатель агентства MarTech-рекламы newage. Сейчас большинство наших сотрудников выехали в западную и центральную Украину, мы продолжаем работать и это дает определенные результаты. В этой колонке не будет кейса успешного успеха, но я поделюсь опытом newage., надеясь, что он будет полезен другим.
Первая неделя
С первого дня вторжения мы стихийно присоединились к информационной борьбе. Вечером 24 февраля мы решили обратить рекламу в пользу страны. Набрасывали идеи, быстро сделали креативы и в тот же день запустили первые антивоенные кампании. Постепенно собралась большая команда: и наши сотрудники и коллеги из других агентств. Мы запускали в Россию и Беларусь рекламу с антивоенными месседжами.
Оценить эффективность этих кампаний сложно, но мы помним возмущенные посты россиян, мол, почему Facebook целыми днями призывает забрать трупы солдат. Возможно, после победы мы поделимся кейсом, а пока с рекламного фронта переходим на экономический.
Что мы делаем сейчас
Мы понимаем, что в ближайшее время в Украине будут неактуальные медийные рекламные кампании. Но для нас главная задача сейчас иметь возможность платить сотрудникам зарплаты, это наша ответственность как бизнеса. Поэтому сейчас мы активно общаемся с западными агентствами, строим партнерские связи.
Сразу обсудим вопросы английского языка. Он необходим. Я еще в ноябре проходил языковую школу и немного подкачал скилы, что сейчас очень помогло. Но должен сказать, что в сложившейся ситуации, при постоянном общении, английский прокачивается очень быстро. Поэтому начинайте писать клиентам, начинайте ходить на встречи и придет речь.
Здесь следует уточнить, что у нас как у агентства достаточно узкая специализация, подходящая не всем партнерам. При этом у нас глубокая экспертиза и статус партнеров GMP, помогающих в переговорах с другими агентствами. Коллеги понимают, что мы за специалисты, какие услуги мы можем предоставлять и как это может усилить их команды. Актуализируйте все сертификаты, которые у вас есть и пишите о них, когда знакомитесь с новыми партнерами.
Мы сейчас общаемся с агентствами, а не с компаниями - клиентами, потому что мы отличные исполнители, но никогда не отличались особым умением продавать. Продавать сейчас с нуля сложные услуги иностранным компаниям еще и по-английски — слишком сложная задача. Поэтому мы обращаемся к коллегам из других агентств, которые понимают наш продукт и могут помочь в коммуникации с клиентами.
И вообще считается, что на европейском рынке клиенты предпочитают общаться со своими агентствами, своим языком; с людьми, которые понимают их. При этом уровень экспертизы решающий и для европейских агентств нормально привлекать фрилансеров и цели команды в отдельные проекты.
Сейчас мы ищем работу по трем основным каналам:
- имейлы;
- Linkedin;
- Upwork.
Всего мы за последний месяц проработали примерно 1500 контактов по этим каналам, и дальше я расскажу, что именно мы делали и какие результаты это принесло.
Письма
Первое направление – почтовые рассылки. Мы собираем контакты агентств, потенциальных партнеров из разных стран и «в холодную» предлагаем свои услуги.
Сначала мы не ждали результатов, ведь большинство почт начинались с: info@, hello@, office@ и т. д. Но конверсия в ответе здесь составляет 7-10%. И все ответы положительные.
Даже те, кто не готов поделиться задачами, пишут слова поддержки и предлагают помощь. В общей сложности, на 650 писем поступило 100 ответов, из которых мы провели около 30-40 кругов.
Источник: https://ain.ua/