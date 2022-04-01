Как рекламному агентству выйти на западные рынки через три недели в условиях войны

Я основатель агентства MarTech-рекламы newage. Сейчас большинство наших сотрудников выехали в западную и центральную Украину, мы продолжаем работать и это дает определенные результаты. В этой колонке не будет кейса успешного успеха, но я поделюсь опытом newage., надеясь, что он будет полезен другим.