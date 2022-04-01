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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Апрель » 1 » 16:14:12

Как рекламному агентству выйти на западные рынки через три недели в условиях войны

Сегодня, 16:14:22 145 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как рекламному агентству выйти на западные рынки через три недели в условиях войны

 Алексей Лях, основатель диджитал-агентства newage., делится опытом того, как его компания пробивалась на западные рынки в ситуации, когда украинский рынок рекламы из-за войны переживает сильный спад.

Я основатель агентства MarTech-рекламы newage. Сейчас большинство наших сотрудников выехали в западную и центральную Украину, мы продолжаем работать и это дает определенные результаты. В этой колонке не будет кейса успешного успеха, но я поделюсь опытом newage., надеясь, что он будет полезен другим.

Первая неделя

С первого дня вторжения мы стихийно присоединились к информационной борьбе. Вечером 24 февраля мы решили обратить рекламу в пользу страны. Набрасывали идеи, быстро сделали креативы и в тот же день запустили первые антивоенные кампании. Постепенно собралась большая команда: и наши сотрудники и коллеги из других агентств. Мы запускали в Россию и Беларусь рекламу с антивоенными месседжами.

Оценить эффективность этих кампаний сложно, но мы помним возмущенные посты россиян, мол, почему Facebook целыми днями призывает забрать трупы солдат. Возможно, после победы мы поделимся кейсом, а пока с рекламного фронта переходим на экономический.

Что мы делаем сейчас

Мы понимаем, что в ближайшее время в Украине будут неактуальные медийные рекламные кампании. Но для нас главная задача сейчас иметь возможность платить сотрудникам зарплаты, это наша ответственность как бизнеса. Поэтому сейчас мы активно общаемся с западными агентствами, строим партнерские связи.

Сразу обсудим вопросы английского языка. Он необходим. Я еще в ноябре проходил языковую школу и немного подкачал скилы, что сейчас очень помогло. Но должен сказать, что в сложившейся ситуации, при постоянном общении, английский прокачивается очень быстро. Поэтому начинайте писать клиентам, начинайте ходить на встречи и придет речь.

Здесь следует уточнить, что у нас как у агентства достаточно узкая специализация, подходящая не всем партнерам. При этом у нас глубокая экспертиза и статус партнеров GMP, помогающих в переговорах с другими агентствами. Коллеги понимают, что мы за специалисты, какие услуги мы можем предоставлять и как это может усилить их команды. Актуализируйте все сертификаты, которые у вас есть и пишите о них, когда знакомитесь с новыми партнерами.

Мы сейчас общаемся с агентствами, а не с компаниями - клиентами, потому что мы отличные исполнители, но никогда не отличались особым умением продавать. Продавать сейчас с нуля сложные услуги иностранным компаниям еще и по-английски — слишком сложная задача. Поэтому мы обращаемся к коллегам из других агентств, которые понимают наш продукт и могут помочь в коммуникации с клиентами.

И вообще считается, что на европейском рынке клиенты предпочитают общаться со своими агентствами, своим языком; с людьми, которые понимают их. При этом уровень экспертизы решающий и для европейских агентств нормально привлекать фрилансеров и цели команды в отдельные проекты.

Сейчас мы ищем работу по трем основным каналам:

  • имейлы;
  • Linkedin;
  • Upwork.

Всего мы за последний месяц проработали примерно 1500 контактов по этим каналам, и дальше я расскажу, что именно мы делали и какие результаты это принесло.

Письма

Первое направление – почтовые рассылки. Мы собираем контакты агентств, потенциальных партнеров из разных стран и «в холодную» предлагаем свои услуги.

Сначала мы не ждали результатов, ведь большинство почт начинались с: info@, hello@, office@ и т. д. Но конверсия в ответе здесь составляет 7-10%. И все ответы положительные.

Даже те, кто не готов поделиться задачами, пишут слова поддержки и предлагают помощь. В общей сложности, на 650 писем поступило 100 ответов, из которых мы провели около 30-40 кругов.

Источник: https://ain.ua/
Тэги: пиар, рынок рекламы, сотрудничество, работа, реклама
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