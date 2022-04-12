Приложение Сбербанка для iPhone было удалено из App Store. Граждане жалуются: что делать?

Напомним, на прошлой неделе власти США заявили о введении полных блокирующих санкций в отношении главных банков страны - Сбербанка и Альфа-Банка. Данные санкции предусматривают заморозку активов банков и введение запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ними.

Мобильное приложение Сбербанк удалили из App Store

Сбербанка тоже опубликовал официальное заявление, отметив, что для клиентов как будто ничего не поменяется. Однако в СберБанке попросили своих клиентов не удалять приложение банка. В противном случае физическим и юридическим лицам вся функциональность приложения будет доступна только в онлайн-банке на сайте кредитной организации.

Комментарий Сбера:

Из-за введённых санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, ограничений по его использованию почти нет. Мы рекомендуем клиентам не удалять установленное приложение банка. Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств. Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности.

​​​​​​В марте и феврале исчезли приложения многих банков

В марте приложения банков, которые попали под блокирующие санкции — например, ВТБ, — исчезли из App Store и Google Play. Об удалении приложений «ВТБ Онлайн», «Промсвязьбанка» и «Открытия» сообщил магазин китайской Huawei.



В конце февраля из App Store и Play Market начали удалять приложения подсанкционных банков. Первыми из магазина мобильных приложений App Store были удалены три приложения ПСБ – мобильный банк, «ПСБ инвестиции» и «ПСБ бизнес» (для корпоративных клиентов).