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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Апрель » 18 » 09:33:39

Украинцы, пострадавшие от войны, получат ещё 2220 гривен от ООН. Как получить деньги?

Сегодня, 09:33:53 306 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы, пострадавшие от войны, получат ещё 2220 гривен от ООН. Как получить деньги?

 Украинцы, пострадавшие от войны, получат ещё 2220 гривен от ООН. Как получить деньги? Правительство вместе с ООН введут дополнительные программы денежных выплат пострадавшим от войны. Об этом сообщает пресс- служба Минсоцполитики.
 
Размер выплат – 2220 гривен на каждого человека в месяц. Выплачивать пособие будут в течение 3 месяцев на банковский счет.
 
Для ее получения не нужно обращение от человека. Помощь предоставят на основе данных, которые есть в существующих государственных реестрах. Она касается пострадавших от войны людей и семей из числа уязвимых категорий, которые будут отдельно согласованы в соответствующих меморандумах о сотрудничестве.
 
Совместная программа с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассчитана на помощь 200 тысяч человек.

«Совместная программа с Всемирной продовольственной программой ООН предусматривает оказание помощи уязвимым семьям, в каждой из которых помощь смогут получить до 3 членов семьи», – говорится в сообщении. 

Подробнее на сайте КМУ.
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