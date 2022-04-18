Украинцы, пострадавшие от войны, получат ещё 2220 гривен от ООН. Как получить деньги?

Размер выплат – 2220 гривен на каждого человека в месяц. Выплачивать пособие будут в течение 3 месяцев на банковский счет.

Для ее получения не нужно обращение от человека. Помощь предоставят на основе данных, которые есть в существующих государственных реестрах. Она касается пострадавших от войны людей и семей из числа уязвимых категорий, которые будут отдельно согласованы в соответствующих меморандумах о сотрудничестве.





«Совместная программа с Всемирной продовольственной программой ООН предусматривает оказание помощи уязвимым семьям, в каждой из которых помощь смогут получить до 3 членов семьи», – говорится в сообщении.



Подробнее Совместная программа с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассчитана на помощь 200 тысяч человек.«Совместная программа с Всемирной продовольственной программой ООН предусматривает оказание помощи уязвимым семьям, в каждой из которых помощь смогут получить до 3 членов семьи», – говорится в сообщении.Подробнее на сайте КМУ

Правительство вместе с ООН введут дополнительные программы денежных выплат пострадавшим от войны. Об этом сообщает пресс- служба Минсоцполитики.