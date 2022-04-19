Эмбарго на импорт российской нефти. Экономист рассказал, как это ударит по России

«Президент Республики (Эмманюэль Макрон — ред.) был очень четким в течение нескольких недель, говоря, что мы стараемся убедить наших европейских партнеров остановить импорт нефти, который на протяжении многих лет является первым источником валюты для власти владимира путина. Не газ – нефть. То есть, остановить импорт нефти из россии – это помешать финансированию войны в Украине российскими властями”, - подчеркнул министр.

Эмбарго на импорт российской нефти. Это будет ощутимо для России?

На вопрос отвечает экономист Григорий Баженов

Можно ли легко перенаправить все эти объёмы в другие страны?

А что будет с ЕС?

Министр экономики Франции Брюно Ле Мер надеется, что в течение ближайших недель в Европе будет достигнуто согласие о необходимости прекращения импорта российской нефти. Об этом он сказал в эфире радио "Europe 1", передает Укринформ."Я надеюсь, что в течение следующих недель мы достигнем согласия с нашими европейскими партнерами, что нужно остановить импорт нефти из россии", - сказал Ле Мер.Говоря о запрете импорта российской нефти, Ле Мер отметил, что "мы это готовим, я не скрываю".По его словам, этого до сих пор не сделано потому, что некоторые европейские партнеры все еще колеблются. В то же время Ле Мер выразил убеждение в продвижении по этому вопросу с учетом событий в Украине.Да, будет ощутимо. ЕС покупает 50% экспортируемой Россией нефти и примерно 50% нефтепродуктов. Потеря ключевого торгового партнёра - это ощутимые экономические издержки.К сожалению, нет. Да, часть объёмов можно будет направить по альтернативным каналам, но придётся давать дисконты, потому как то же азиатское направление хуже обустроено в инфраструктурном отношении.Логистическая торговая инфраструктура энергоносителями между Россией и Европой стала развиваться ещё во времена позднего СССР. Тогда Европа не разделяла санкционные настроения США в части Советского Союза, который достаточно успешно играл на этих противоречиях. Например, в качестве оплаты за энергоносители СССР мог принимать трубы от ФРГ большого диаметра для строительства трубопровода "Дружба". Сейчас таких противоречий в Западном мире нет. И это, конечно, только усугубляет ситуацию.В отличие от газа, российскую нефть заместить можно. Да, в силу логистических причин придётся платить в краткосрочной перспективе больше. Но рынок нефти глобальный, конкурентов больше, а значит и решить проблему проще.В общем, для России это серьёзная проблема. Полностью заместить поставки будет сложно, а значит неизбежно падение экспорта, а с ним и уровня добычи, а с ним и производства нефтепродуктов и нефтехимии.