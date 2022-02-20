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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Февраль » 20 » 08:33:33

Россия нагнетает обстановку на Донбассе, чтобы создать предлог для нападения на Украину

Сегодня, 08:33:33 655 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Россия нагнетает обстановку на Донбассе, чтобы создать предлог для нападения на Украину

 В ЕС не верят в «наступление Украины» на Донбассе и призывают РФ отвести войска от украинских границ.
 
В Евросоюзе осуждают обстрелы на Донбассе и призывают РФ отвести войска от границ Украины. Также в ЕС не верят в заявления о «наступлении Украины» на Донбассе.
 
«ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», - заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
 
В ЕС также похвалили Украину за сдержанность на фоне провокаций. И обеспокоены тем, что такие провокации могут быть использованы для военной эскалации. И напомнили России: «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия», включая санкции.

КПВВ «Счастье» закрыли из-за обстрелов боевиками

В штабе ООС заявили, что КПВВ «Счастье» закрыли с 8:00 сегодняшнего дня для недопущения жертв. Также в ООС добавили - за минувшие сутки боевики 136 раз нарушали режим тишины, а с начала текущих - 8 раз.
 
  • В «ЛНР», напротив, обвинили ВСУ в обстрелах и сообщили в росСМИ, что «попытка атаки в районе Пионерского с форсированием реки привела к уничтожению 5 жилых домов и жертвам среди мирного населения». Подробностей пока нет.
  • Также на оккупированной территории Луганской области предупредили, что может пропасть связь и интернет.
  • В «ДНР» также сообщили о ночных обстрелах якобы со стороны Украины и одном пострадавшем. Как пишут росСМИ, контузию получил мирный житель села Коминтерново.
 
В НАТО считают, что РФ нагнетает обстановку на Донбассе, чтобы «создать предлог для нападения» на Украину». А глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон планирует создать «правительственный информцентр» для противодействия дезинформации вокруг Украины.
Тэги: война на востоке Украины, НАТО, Евросоюз, россия
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