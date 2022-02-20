Россия нагнетает обстановку на Донбассе, чтобы создать предлог для нападения на Украину

В ЕС не верят в «наступление Украины» на Донбассе и призывают РФ отвести войска от украинских границ.
В Евросоюзе осуждают обстрелы на Донбассе и призывают РФ отвести войска от границ Украины. Также в ЕС не верят в заявления о «наступлении Украины» на Донбассе.
«ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», - заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В ЕС также похвалили Украину за сдержанность на фоне провокаций. И обеспокоены тем, что такие провокации могут быть использованы для военной эскалации. И напомнили России: «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия», включая санкции.
КПВВ «Счастье» закрыли из-за обстрелов боевиками
В штабе ООС заявили, что КПВВ «Счастье» закрыли с 8:00 сегодняшнего дня для недопущения жертв. Также в ООС добавили - за минувшие сутки боевики 136 раз нарушали режим тишины, а с начала текущих - 8 раз.
В «ЛНР», напротив, обвинили ВСУ в обстрелах и сообщили в росСМИ, что «попытка атаки в районе Пионерского с форсированием реки привела к уничтожению 5 жилых домов и жертвам среди мирного населения». Подробностей пока нет.
Также на оккупированной территории Луганской области предупредили, что может пропасть связь и интернет.
В «ДНР» также сообщили о ночных обстрелах якобы со стороны Украины и одном пострадавшем. Как пишут росСМИ, контузию получил мирный житель села Коминтерново.
В НАТО считают, что РФ нагнетает обстановку на Донбассе, чтобы «создать предлог для нападения» на Украину». А глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон планирует создать «правительственный информцентр» для противодействия дезинформации вокруг Украины.