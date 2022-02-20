Россия нагнетает обстановку на Донбассе, чтобы создать предлог для нападения на Украину

В Евросоюзе осуждают обстрелы на Донбассе и призывают РФ отвести войска от границ Украины. Также в ЕС не верят в заявления о «наступлении Украины» на Донбассе.

«ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», - заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ЕС также похвалили Украину за сдержанность на фоне провокаций. И обеспокоены тем, что такие провокации могут быть использованы для военной эскалации. И напомнили России: «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия», включая санкции.