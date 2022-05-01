14 признаков фашизма

Журналисты советуют наложить их на текущую Россию и можно увидеть, во что превратилось государство.

Давайте по порядку:

1. Яркие проявления национализма.

Торжественная демонстрация флагов, гордость военными достижениями, призывы к национальному единству на этом фоне характерным образом увязываются с подозрениями ко всему иностранному и с вспышками ксенофобии.

2. Презрение к правам человека.

Права человека обесценивались — они препятствовали исполнению целей правящей элиты. Используя пропаганду, такие режимы добивались того, что население покорно принимало нарушения прав человека, и социально изолировали и демонизировали тех, кто был объектом этих нарушений.

3. Поиск «козлов отпущения».

Одной из самых значимых общих черт фашистских режимов был поиск врагов для возложения на них ответственности за свои ошибки, отвлечения населения от других проблем и направления социального разочарования в контролируемое русло. Люди, выступавшие против, получали ярлык «террористов» и соответствующее обращение.

4. Засилие всего военного.

Правящая элита всегда отождествляла себя с армией. Для этих режимов военная мощь была выражением национального превосходства, и они использовали ее при любой возможности, чтобы запугать соседей и увеличить свою власть и престиж правящего класса.

5. Повсеместный сексизм.

При фашизме в женщинах видели граждан второго сорта, сохраняли твердую позицию против абортов. Это отражалось и в драконовских законах, пользовавшихся поддержкой со стороны традиционной религии страны.

6. Контроль над СМИ.

Только линия партии. Методы контроля включали не только выдачу разрешений и доступа к ресурсам, экономическое давление и настойчивые призывы к патриотизму, но и угрозы.

7. Одержимость национальной безопасностью.

Аппарат национальной безопасности служил фашистским режимам репрессивным инструментом, работавшим в условиях секретности и без ограничений. При этом любое сомнение в его деятельности клеймилось как предательство.

8. Связь между религией и правящим классом.

Пропаганда поддерживала иллюзию того, что фашистские лидеры выступают защитниками веры, а их оппозиция — безбожники. У людей складывалось ощущение, что противиться находящейся у власти элиты — все равно что восстать против религии.

9. Защита власти корпораций.

Тогда как частная жизнь обычных граждан находилась под строгим контролем, крупные компании могли действовать с относительной свободой. Корпорации не только гарантировали мощное военное производство, но и выступали дополнительным средством социального контроля.

10. Подавление рабочих объединений.

Рабочие движения считались силой, которая могла бросить вызов политической гегемонии правящего класса и поддерживающих его предпринимателей. Такие движения подавлялись и приравнивались к криминальным группировкам.

11. Презрение к интеллектуалам и искусству.

Считалось, что интеллектуальная и академическая свобода угрожает национальной безопасности и патриотическим идеалам. Свобода мысли и выражения осуждалась и подавлялась.

12. Одержимость преступлением и наказанием.

Численность заключенных при фашизме была очень высокой, при этом полиция получала героическую репутацию и почти неограниченную власть, что приводило к многочисленным злоупотреблениям. Чтобы оправдать расширение полномочий полиции, власти стимулировали у населения страх перед преступниками, предателями и врагами.

13. Протекционизм и коррупция.

Предприниматели, близкие к власти, использовали свое положение для обогащения. Коррупция развивалась в обоих направлениях: фашистский режим получал финансовую помощь от экономической элиты, а та — политические услуги от правительства.

14. Подтасовка результатов выборов.

Якобы свободные выборы были, как правило, фиктивными. При реальных выборах правящие элиты стремились манипулировать кандидатами, чтобы получить выгодный результат.



Лоуренс Бритт

Британский журналист Лоуренс Бритт, изучив опыт семи фашистских режимов, весной 2003 г. в издании «Free Inquiry Magazine» сформулировал 14 признаков фашизма.