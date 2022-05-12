На пороховом складе воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, один человек погиб. ВИДЕО

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали", – сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в Эльбанскую районную больницу Амурского района Хабаровского края.



Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".



Поселок Тейсин находится в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".Поселок Тейсин находится в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан.





Взрыв произошел в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.