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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Май » 12 » 09:34:26

На пороховом складе воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, один человек погиб. ВИДЕО

Сегодня, 09:34:40 316 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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На пороховом складе воинской части в Хабаровском крае произошел взрыв, один человек погиб. ВИДЕО

Взрыв произошел в воинской части, расположенной в поселке Тейсин Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
 
"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие доставлены в Эльбанскую районную больницу Амурского района Хабаровского края.

Кремлевские СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать "неосторожное обращение со взрывоопасными предметами".

Поселок Тейсин находится в 82 км юго-восточнее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км юго-восточнее поселка Эльбан.
 

 
Тэги: Хабаровск, взрыв
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