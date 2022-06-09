Живой Журнал

Сегодня: Четверг, 09 Июня 2022    15:17:38
|
Главная » Новости » Карта воздушных тревог » 2022 » Июнь » 9 » 07:58:21

Карта воздушных тревог в Украине - 9 июня 2022 год

Сегодня, 07:58:21 321 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 9 июня 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.

1. Воздушная тревога в Украине

Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.

3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України

Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України

3. Карта воздушных тревог на сейчас

Онлайн карта где сейчас звучат сирены. аине - 9 июня 2022 год