Карта воздушных тревог в Украине - 26 июня 2022 год

1. Воздушная тревога в Украине

Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 26 июня 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.

Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.

3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України

Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України

3. Карта воздушных тревог на сейчас

Онлайн карта где сейчас звучат сирены. ине - 26 июня 2022 год

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Главное на 4 июня 2022" src="//images.weserv.nl?url=https://i.ytimg.com/vi/woW5rSuzxRo/maxresdefault.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-06-04-49178">Сводка Генштаба ВСУ. Главное на 4 июня 2022</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 5211</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-06-05-49186"><img width="90%" alt="Война в Украине: Роман Кутузов убит в Украине. Генерал-майор ДНР ликвидирован ВСУ" title="Война в Украине: Роман Кутузов убит в Украине. Генерал-майор ДНР ликвидирован ВСУ" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/491/s63169436.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-06-05-49186">Роман Кутузов убит в Украине. Генерал-майор ДНР ликвидирован ВСУ</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4986</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-06-09-49208"><img width="90%" alt="Экономика: «ПриватБанк» выплачивает 2500 грн помощи от Красного Креста. Кто и как может получить" title="Экономика: «ПриватБанк» выплачивает 2500 грн помощи от Красного Креста. Кто и как может получить" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/306/37745531.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-06-09-49208">«ПриватБанк» выплачивает 2500 грн помощи от Красного Креста. Кто и как может получить</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4908</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-06-11-49217"><img width="90%" alt="Война в Украине: ВСУ уничтожили чемпиона мира по танковому биатлону из горного Алтая - Алексея Бакулева" title="Война в Украине: ВСУ уничтожили чемпиона мира по танковому биатлону из горного Алтая - Алексея Бакулева" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/492/s74268920.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-06-11-49217">ВСУ уничтожили чемпиона мира по танковому биатлону из горного Алтая - Алексея Бакулева</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 4647</span> </div> </div></td></tr></table></div> </div> <div class="clr"> <nav class="bottom-menu"><div id="uNMenuDiv2" class="uMenuV"><ul class="uMenuRoot"> <li><a href="/index/0-3" ><span>Контакты</span></a></li> <li><a href="/publ/6-1-0-297" ><span>Реклама</span></a></li> <li><a href="/search/" ><span>Поиск</span></a></li> <li><a href="/forum/0-0-0-36" ><span>Правила</span></a></li></ul></div></nav> <div class="copiright"><!-- "' --><span class="pbLicR9N">Хостинг от <a href="https://www.uweb.ru/" title="Создать сайт">uWeb</a></span><!-- Yandex.Metrika counter --><script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter102443 = new Ya.Metrika({id:102443,webvisor:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? 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