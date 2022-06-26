Карта воздушных тревог в Украине - 26 июня 2022 год

Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 26 июня 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.
1. Воздушная тревога в Украине
Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.
3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України
Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України
3. Карта воздушных тревог на сейчас
Онлайн карта где сейчас звучат сирены. ине - 26 июня 2022 год