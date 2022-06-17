Украина станет кандидатом на вступление в Евросоюз. Что это означает и какие преимущества?

Сегодня 17 июня 2022 Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статуса кандидатов на вступление в ЕС при выполнении определенных условий соответствия законодательства стран определенным стандартам, верховенства права и борьбы с коррупцией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

О своем решении Еврокомиссия планирует объявить в пятницу, 17 июня. Предоставление статуса страны — кандидата в ЕС требует, чтобы его поддержали все 27 стран Евросоюза.

Разберемся, что означает статус кандидата в ЕС:

Кандидат на членство в ЕС — статус для государства, стремящегося стать полноценным членом европейского межгосударственного объединения.

В ЕС действует единый рынок через стандартизированную систему законов, действующих во всех государствах-членах.

Также вступление в ЕС влияет на экономику государства: страны-члены формируют совместную торговлю и рынок сбыта. Также общей становится валюта — дополнительно вводится евро.



Европейский Союз является объединением такого типа, где государства-члены юридически остаются суверенными, но добровольно объединили свои суверенитеты для того, чтобы увеличить свою мощь и влияние в мире, которого ни одно из них не могло бы достичь наедине. Такое сотрудничество и содружество государств действительно действуют в направлении развития каждого государства-члена ЕС. В самое сложное для Украины время страны ЕС выразили свою поддержку украинскому решению по вступлению в союз.

Теперь дорога в Евросоюз для Украины открыта?

Нет, до вступления в ЕС еще далеко. Речь идет только о предоставлении статуса государства-кандидата. Окончательное решение принимает не Еврокомиссия. Необходимо единство всех 27 стран ЕС.



Сразу после начала войны Украина подала заявку на вступление в ЕС. Затем заполнила опросник Евросоюза — это было сделано буквально за месяц. Скорость беспрецедентная для таких процедур: к примеру, Босния и Герцеговина заполняла опросник больше года.



Теперь Еврокомиссия во главе с фон дер Ляйен либо рекомендует предоставить Украине статус кандидата, либо откажет в этой рекомендации (так случилось, например, с Боснией и Герцеговиной, заявку которой несколько раз отправляли на доработку). Если Еврокомиссия даст зеленый свет, 23 июня произойдет самое важное и напряженное — голосование всех стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Решение там должно быть принято единогласно.



Одновременно с Украиной заявки подали также Грузия с Молдовой. 17 июня Еврокомиссия озвучит мнение по поводу кандидатского статуса и этих стран.

Статус кандидата гарантирует, что через какое-то время Украину примут в Евросоюз?

На самом деле нет. Лучше всего об этом знает Турция, которая стала кандидатом в члены Евросоюза еще в 1999 году и до сих довольно далека от вступления в организацию (а учитывая авторитарный стиль правления Реджепа Эрдогана, пожалуй, даже дальше, чем двадцать лет назад).



Украине предстоит большой путь реформ, некоторые из которых могут оказаться довольно болезненными, потому что будут бить по сложившейся в стране системе отношений.



Северная Македония была объявлена кандидатом еще в 2005 году, Черногория — в 2008 году, а Сербия и Албания — в 2009-м. Ни одна из них до сих пор не вступила в Евросоюз.



Согласно, пожалуй, самой правдоподобной оценке (основанной на опыте других стран и понимании брюссельских процессов), при положительном решении Еврокомиссии на полноценную евроинтеграцию Украине понадобится от 10 до 20 лет. В МИД Франции в мае заявляли, что вступление Украины в Евросоюз «займет 15–20 лет».

Выглядит так, что ЕС хочет просто отмахнуться от Украины. Неужели нельзя было просто принять ее в организацию?

Нет. Украина в нынешнем виде не может войти в Евросоюз — она просто не готова по очень четким критериям (европейские политики говорят об этом прямо). Другое дело — статус кандидата, который немецкий парламентарий (и один из горячих сторонников вхождения Украины в ЕС) Йоханнес Шрапс в разговоре с «Медузой» называет «даже не шагом, а просто поворотом в сторону Евросоюза». Наделение Украины этим статусом не будет стоить европейцам почти ничего, но позволит отправить Киеву позитивный сигнал.



И это прогресс. Ведь раньше идея сделать в сторону Украины даже этот «символический жест» (еще одна характеристика Шрапса) встречала в ЕС жесткое сопротивление. В 2017 году Нидерланды согласились подписать соглашение об ассоциации ЕС с Украиной (его тоже должны были одобрить все страны Евросоюза) только после внесения поправок, согласно которым ассоциация никоим образом не гарантирует вступления в ЕС и не предусматривает финансовую и военную помощь Киеву.



Все изменило вторжение России в Украину.



Если пять лет назад вступление Украины в Евросоюз поддерживало менее 50 процентов европейцев, то после 24 февраля эта цифра выросла до 66 процентов. Если раньше (что видно хотя бы по Нидерландам) европейцы опасались, что им придется платить за приведение к европейским стандартам украинской экономики, то теперь они согласны это делать: 80 процентов жителей ЕС считают, что Брюссель должен оказать Киеву финансовую помощь.



Европейцы по-прежнему понимают, что Украина не готова к вступлению в ЕС, но теперь, возможно, готовы дать ей аванс в виде кандидатства. Задача сторонников украинской евроинтеграции — убедить сомневающиеся страны, что на этом подарки закончатся и Украину не собираются принимать в ЕС по какой-то облегченной процедуре. От Киева в будущем потребуют всех необходимых реформ, но в ситуации войны важно продемонстрировать поддержку.

Но хотя бы статус кандидата Украина точно получит?

Не точно, но с большой вероятностью. Еврокомиссия наверняка рекомендует предоставить его (об этом говорят многие источники в руководстве ЕС). «Комиссия не забывает, что Украина — единственная страна в Европе, где в людей стреляли, потому что они вышли на улицы с флагами ЕС, — цитирует Politico одного из высокопоставленных чиновников в Брюсселе, — теперь мы не можем сказать им: „Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом“».



Но стопроцентных гарантий нет и тут. Формально Еврокомиссия дает независимое заключение о том, готова ли страна стать кандидатом, не опираясь и не ориентируясь на мнение отдельных стран. Но Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, в курсе позиции каждой из них. И теоретически Еврокомиссия может отказаться от рекомендации, чтобы избежать фиаско на голосовании, на котором, напомним, все страны должны единогласно высказаться в пользу Украины. Правда, после совместного заявления Франции, Германии, Италии и Румынии о поддержке Киева представить разногласия трудно.



И все же Евросоюз устроен так сложно, что сюрпризы не исключены до последнего момента. А финальное решение, напомним, должно быть единогласно принято всеми странами организации 23 июня.

Какие страны за, а какие против Украины?

В последние дни речь шла о трех сомневающихся странах, названия которых открыто не звучали. Однако можно предположить, что это Нидерланды, Дания и крупная страна вроде Франции или Италии. Среди противников также называли Португалию.



Франция и Италия точно поменяли позицию (если вообще когда-то были против). Сложнее было с Германией: канцлер Олаф Шольц проводит неоднозначную политику в поставках Украине вооружений, а в вопросе ее европейских перспектив старался избегать конкретики. Однако Украину, по словам депутата Шрапса, поддержал немецкий парламент (кроме «Альтернативы для Германии»), и немецкие депутаты ясно передали министрам свою волю. То, что мнение депутатов услышано, стало понятно после киевского заявления Макрона: Германия на голосовании поддержит Киев.



Похоже, что как Еврокомиссия, так и правительства стран ЕС в этот раз желают продемонстрировать сплоченность и не хотят радовать Россию раздором в своих рядах.



Серьезным аргументом против может стать позиция Балканских стран. Многие из них живут с кандидатским статусом больше десятилетия и получили его далеко не сразу после окончания кровопролитных войн на своей территории. Расширение именно в этом регионе до последнего времени было приоритетом ЕС, резкое изменение вектора может вызвать недовольство уже там.

Что в Москве думают о перспективах вступления Украины в ЕС?

Раньше Россия смотрела на европейскую интеграцию Украины более-менее нейтрально. Во всяком случае, куда мягче, чем на вопрос о ее присоединении к НАТО (который стал одним из поводов для вторжения). В марте представители российской делегации на переговорах с Киевом говорили, что Россия не будет возражать против вступления страны в ЕС.



Однако в мае, на фоне поставок вооружений в Украину и усиления санкций, позиция России, судя по резким заявлениям дипломатов, изменилась. Так, заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия больше не видит разницы между вступлением Украины в Евросоюз и в НАТО. А глава МИД Сергей Лавров объявил, что ЕС из конструктивной экономической платформы «превратился в агрессивного, воинствующего игрока, который уже заявляет о своих амбициях далеко за пределами Европейского континента».



Учитывая, что Москва склонна менять риторику и декларируемые цели, трудно сказать, как получение кандидатского статуса отразится на ходе боевых действий и дипломатических переговоров.

А что будет с Молдовой и Грузией? Они же тоже очень хотят в ЕС

Судя по последней информации из Брюсселя, Еврокомиссия порекомендует дать статус кандидата не только Украине, но и Молдове, а вот по Грузии «остаются вопросы». При этом немецкий депутат Шрапс считает, что было бы логично, чтобы обе эти страны, значительно меньшие по размеру и населению, получили статус кандидата «в одном пакете с Украиной». Кажется, российское вторжение сделало и их европейские перспективы более реальными.