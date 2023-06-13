Венгрия ставит палки в колеса Украине! Могут ее исключить из Евросоюза?

Венгрия создает преграды на пути Украины, но возможность исключения ее из Европейского союза вызывает опасения. Политический режим Венгрии, экономические связи с Россией и боязнь прецедента для ЕС являются факторами, которые затрудняют решение по этому вопросу.Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что Венгрия постоянно препятствует Украине в достижении победы над российскими оккупантами. Это вызывает вопрос: если Венгрия была принята в Европейский союз на основе выполнения определенных правил, то почему ее нельзя исключить из него за их нарушение?Венгерское правительство, являясь инициатором таких действий, ведет себя по отношению к украинским пленным как к военным преступникам. Однако окончательное решение принимается самим правительством.Если Венгрия будет исключена из Европейского союза, народ возможно выразит свое мнение относительно будущего своей страны и нынешнего правительства. Следует отметить, что влияние Евросоюза на экономику Венгрии оказывается положительным. Однако, если Венгрия будет отрезана от этой "волшебной чаши" (ЕС), то это будет означать, что и Европейский союз поступает против интересов как Венгрии, так и Украины.Существует опасение, что Венгрия может создать прецедент, если одна из стран будет исключена из Европейского союза, что может привести к последствиям и побудить другие страны также выразить желание выйти. Также стоит упомянуть, что Россия, имея финансовые ресурсы, будет делать все возможное, чтобы разрушить Европейский союз, а затем, возможно, и НАТО. Распад Европейского союза может влечь за собой распад НАТО.Венгрия является тоталитарным режимом с диктаторскими чертами, где остались только написанные законы, которые не соблюдаются правительством. В стране происходили протесты, которые органы силовых структур подавили и наказали их участников. Венгрия также ведет многовекторную политику, и ее экономика интегрирована не только с Европейским союзом, но и с Российской Федерацией. Существуют прямые контракты на поставку нефти и газа, что может нарушать правила Европейского союза и повышать зависимость Венгрии от России.В случае исключения Венгрии из Европейского союза, возможно появление российских войск в стране. Такая ситуация может привести к тому, что Венгрия обратится за помощью к России. Европейский союз обладает достаточным количеством рычагов воздействия на Венгрию. Внутри страны следует отделять руководство от населения. Большинство людей в Венгрии не пытаются препятствовать действиям других стран, но правительство реализует свою политику, которая, возможно, не всегда соответствует принципам и законам ЕС.Европейскому союзу следует осторожно применять свои рычаги воздействия на Венгрию, учитывая экономические последствия и угрозы, которые могут возникнуть. Также важно учесть, что противостояние Венгрии может быть связано с идеологией, присущей руководству, но не всему населению. Все это делает ситуацию сложной и многогранный.