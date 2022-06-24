Вступить в Евросоюз: что означает статус кандидата и как долго принимают в ЕС - разбор частых вопросов

23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на членство в Евросоюзе — всего два с половиной месяца спустя после подачи заявок. Это рекорд, обычно странам приходилось ждать как минимум год. Статус кандидата на членство — это только начало. Чтобы вступить в ЕС, странам нужно реформировать законодательство так, чтобы в стране соблюдались европейские ценности: устойчивая демократия, независимые суды, свободный рынок, экологические нормы, гендерное равенство и т.п.



TJ разобрался в том, как устроен Евросоюз, как туда вступить, как долго туда принимали нынешних стран-участниц и кто сейчас находится на пути вступления в Евросоюз.

Что из себя представляет Евросоюз

Евросоюз — объединение 27 стран Европы с открытыми границами и общим рынком. 19 из них входят в еврозону, в этих странах расплачиваются евро, 22 — в Шенгенскую зону с общим визовым контролем.

Главный политический орган — Европейский совет , в него входят главы государств всех стран-участниц Евросоюза. Они собираются на саммиты не реже четырёх раз в год. Европейский совет формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. Принимаются решения так называемым «квалифицированным большинством»: «за» должны быть 55% стран-членов , представляющих 65% населения.

, в него входят главы государств всех стран-участниц Евросоюза. Они собираются на саммиты не реже четырёх раз в год. Европейский совет формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. Принимаются решения так называемым «квалифицированным большинством»: «за» должны быть 55% стран-членов , представляющих 65% населения. Совет ЕС (не путать с Европейским советом) объединяет правительства стран Евросоюза, но на его заседания приходят не правительства целиком, а конкретные министры в зависимости от рассматриваемого вопроса. Так, например, могут встретиться министры финансов или министры иностранных дел. Совет совместно с Европарламентом принимает законы и бюджет ЕС, координирует политику участниц союза. Также он принимает решения относительно внешней политики Евросоюза, но только в рамках, которые установил Европейский совет. Любой правовой акт должен получить одобрение Совета ЕС.

(не путать с Европейским советом) объединяет правительства стран Евросоюза, но на его заседания приходят не правительства целиком, а конкретные министры в зависимости от рассматриваемого вопроса. Так, например, могут встретиться министры финансов или министры иностранных дел. Совет совместно с Европарламентом принимает законы и бюджет ЕС, координирует политику участниц союза. Также он принимает решения относительно внешней политики Евросоюза, но только в рамках, которые установил Европейский совет. Любой правовой акт должен получить одобрение Совета ЕС. Ещё один законодательный орган Евросоюза — Европарламент , его избирают все граждане ЕС раз в пять лет. Он участвует в обсуждении законопроектов, но при этом сам не может их вносить — этим занимается Еврокомиссия. Также парламент подписывает годовой бюджет Евросоюза и следит за работой всех институтов, особенно за Еврокомиссией.

, его избирают все граждане ЕС раз в пять лет. Он участвует в обсуждении законопроектов, но при этом сам не может их вносить — этим занимается Еврокомиссия. Также парламент подписывает годовой бюджет Евросоюза и следит за работой всех институтов, особенно за Еврокомиссией. Еврокомиссия предлагает законы и политические программы, а также следит за реализацией законов, которые приняли Европарламент и Совет ЕС. Это главный исполнительный орган Евросоюза, своего рода европейское правительство: в ведении еврокомиссаров находятся энергетика, транспорт, образование, культура и другие сферы. Председатель Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии.

предлагает законы и политические программы, а также следит за реализацией законов, которые приняли Европарламент и Совет ЕС. Это главный исполнительный орган Евросоюза, своего рода европейское правительство: в ведении еврокомиссаров находятся энергетика, транспорт, образование, культура и другие сферы. Председатель Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии. Европейский суд проверяет, соответствуют ли законы стран-участниц директивам ЕС. Также он разрешает споры между странами ЕС и органами ЕС. Его решения не могут быть обжалованы.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Еврокомиссия.

Граждане Евросоюза могут путешествовать, работать, учиться и вести бизнес в любой стране-участнице без специальных разрешений. Законодательства стран и их социальные институты приведены к общему стандарту, а границы — открыты.

Как вступить в Евросоюз

В самом начале страна, которая хочет вступить в Евросоюз, подаёт заявление в Совет ЕС, затем он советуется с Еврокомиссией. Главный критерий на этом этапе — уважение к демократическим ценностям Европейского союза и стремление к их продвижению.

В случае одобрения страна становится кандидатом на членство в ЕС, начинаются официальные переговоры по вступлению. За время переговоров страна должна принять действующее законодательство ЕС, подготовиться к его применению. Также страна-кандидат должна провести реформы, чтобы соответствовать Копенгагенским критериям:

демократические институты;

верховенство закона;

уважение прав человека;

защита меньшинств;

функционирующая рыночная экономика;

способность справляться с конкуренцией в Евросоюзе;

способность эффективно выполнять обязательства членства, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.



Переговоры кончаются только тогда, когда все страны-участницы Евросоюза согласны, что страна-кандидат провела необходимые реформы.

После окончания переговоров подписывают договор о присоединении. Его должны одобрить Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент, подписать представители страны-кандидата и всех стран-участниц, а также ратифицировать все страны-участницы и страна-кандидат.

Как только договор о присоединении подписан, кандидат становится присоединяющейся страной и вступит в Евросоюз в дату, прописанную в договоре.

Как долго принимали в Евросоюз нынешних стран-участниц

Европейское сообщество, которое позже стало Евросоюзом, было создано в 1957 году. В него входили Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и Нидерланды.

Формально Евросоюз был образован Маастрихтским договором в 1993 году, и состоял из 12 стран. Затем к нему присоединились ещё 16:

Австрия, Финляндия и Швеция — в 1995 году. Австрия подала заявку в 1989, Швеция — в 1991, Финляндия — в 1992. В 1992 году заявку подала также и Норвегия, но на референдуме большинство жителей страны высказались против вступления в Евросоюз и Норвегия до сих пор туда не вступила.

Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Словения — в 2004 году. Страны подали заявки с 1990 по 1995 годы.

Румыния и Болгария — в 2007, обе подали заявки в 1995 году.

Хорватия — в 2013 году. Подала заявку в 2003.



То, насколько быстро принимают страну в Евросоюз, зависит от скорости необходимых реформ и закрытия всех пунктов так называемого переговорного чек-листа: списка того, что страна должна реформировать, чтобы прийти к стандартам Евросоюза. Критериев там больше, чем Копенгагенских — помимо устойчивости демократии и свободного рынка рассматривается и экологическая ситуация, и защита прав потребителя, и гендерное равенство, и прочие пункты.

Кто сейчас на пути вступления в Евросоюз

Турция подала заявку в Европейское экономическое сообщество в 1987 году, в 1989 году Еврокомиссия рекомендовала отложить переговоры из-за экономического состояния страны, а также конфликта с Кипром. В 1997 году Турция была единственной страной из 13 подавших заявки, с которой не начали переговоры. В 1999 году страна получила статус кандидата.

Переговоры начались в 2005 году, но отношения с Кипром мешали им — в 2006 году Евросоюз поставил их на паузу. В 2009 году Кипр заблокировал шесть пунктов переговоров по вступлению, аргументируя это тем, что Турция должна сначала наладить отношения с Кипром.

В 2013 году, на фоне массовых протестов в Турции, Германия заблокировала начало новых переговоров о вступлении.

После попытки государственного переворота в 2016 году Эрдоган хотел казнить заговорщиков, что привело бы к полной остановке переговоров. Но, так как Турция состоит в Совете Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, в стране невозможна смертная казнь.

В апреле 2017 года в Турции прошёл референдум по поправкам к конституции, предусматривающий переход от парламентской республики к президентской. Турецкая оппозиция заявила о многочисленных нарушениях и вбросе двух миллионов голосов «за». Комитет по внешним связям Европарламента призвал Эрдогана отменить результаты референдума и заявил, что это противоречит Копенгагенским критериям.

В 2018 Совет ЕС постановил, что «Турция всё дальше и дальше уходит от Европейского союза. Из-за этого переговоры о вступлении Турции зашли в тупик и никакие пункты переговоров не могут быть открыты, а также не может быть никакого обновления таможенного союза ЕС и Турции».

В 2019 году комитет Европарламента проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции.

Северная Македония подала заявку в 2004 году, в 2005 страна получила статус кандидата, но с 2009 по 2019 годы Греция накладывала вето на начало переговоров из-за того, что страна называла себя Македонией. Греция опасалась территориальных претензий, так как у неё самой есть провинция Македония. В 2019 году Македония переименовалась в Северную Македонию и Греция сняла вето.

В 2020 году вето на переговоры наложила Болгария из-за «анти-болгарской идеологии». Страна также попросила Евросоюз не использовать термин «македонский язык», а вместо этого употреблять словосочетание «Официальный язык Северной Македонии». По данным опроса, 83% болгар против вступления Северной Македонии в Евросоюз.

Монтенегро подала заявку на вступление в 2008 году, в 2012 году начались переговоры о вступлении. Пока что страна проводит реформы: из 35 пунктов чек-листа закрыты пока три. Монтенегро планирует вступить в Евросоюз к 2025 году.

Албания подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году. Тогда Еврокомиссия решила, что Албания ещё не соответствует критериям членства и должна провести реформы, чтобы стать кандидатом на вступление.

В 2014 Албания получила статус кандидата, в 2018, после проведения необходимых реформ, Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о присоединении. В марте 2020 Совет ЕС одобрил решение о начале переговоров, в июле того же года проект переговоров был представлен государствам-членам. В мае 2021 Еврокомиссия заявила, что Албания выполнила все условия для проведения первой межправительственной конференции переговоров о присоединении.

Сербия подала заявку в 2009 году, в 2012 получила статус кандидата, а в 2014 начались переговоры. Сейчас страна проводит реформы, ей необходимо выполнить 35 пунктов своего чек-листа. В нём есть такие пункты, как свободное движение капитала и рабочих, реформа налоговой и судебной системы, а также нормализация отношений с Косово. Сейчас страна выполнила два: пункт, касающийся науки и исследований, и пункт, касающийся образования и культуры. 9 пунктов сейчас на переговорах — Сербия уже поработала над ними и ждёт одобрения, над 24 страна работает в данный момент.

А что с Молдовой и Украиной?

Украина подала заявку 28 февраля, Молдова — 3 марта 2022 года. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала дать странам статус кандидата, 23 июня Молдова и Украина официально получили его. Украина и Молдова поставили рекорд по скорости получения статуса кандидата.

Путь для стран будет долгим — хоть и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что «была проделана хорошая работа», она отметила, что Украина «должна предпринимать действия»: обеспечивать верховенство права, бороться с коррупцией и улучшать ситуацию с правами человека. Однако страна на этом пути с 2014 года, когда было подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Когда закончатся боевые действия и Евросоюз будет отстраивать инфраструктуру Украины, он будет делать это по стандартам ЕС, что ускорит интеграцию, считает Пьер Моркос, научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований. Он отмечает, что процесс принятия может стать катализатором больших реформ, которые будут проведены при финансовой и технической поддержке Евросоюза: 18 мая Еврокомиссия объявила о создании платформы для финансовой помощи в восстановлении Украины.

Для Молдовы, как и для Украины, процесс интеграции тоже начнётся не с нуля, говорится в публикации Центра европейской политики. Страна также подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Исследователи считают, что с практической точки зрения Молдова уже открыла все пункты переговорного процесса и делает успехи в реформах — за восемь лет в стране установилась демократия, улучшилась ситуация с правами человека, а правительство несёт ответственность перед гражданским обществом. Однако, отмечается, что Молдове ещё предстоит поработать с коррупцией, независимостью судов, защитой потребителей и экологией.

Грузия?

17 июня, когда Еврокомиссия порекомендовала дать Украине и Молдове статус кандидата, Грузии этот статус порекомендовали дать только после достижения Копенгагенских критериев.

Грузии, считает Еврокомиссия, предстоит провести «деолигархизацию», усилить независимость демократических институтов, реформировать судебную систему и обеспечить независимость СМИ. Отмечается, что страна достигла успехов в макроэкономической стабильности и обеспечении благоприятных условий для бизнеса, но ей необходимо улучшить свой человеческий капитал, главным образом через реформу образования.

Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2016 году и планировала подать официальную заявку в 2024, но из-за боевых действий в Украине сделала это 3 марта 2022.