Безработных украинцев будут привлекать к общественно полезным работам за зарплату

Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство территорий, озеленение, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе – будут определять местные власти», – отметил глава правительства.

Официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам и получать минимальную зарплату. По состоянию на июнь это 6500 грн, от 1 октября – 6700 грнОб этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.Шмыгаль объяснил, что таким решением правительство «устраняет возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы».За «полезную работу» государство будет платить минимальную зарплату, а статус безработного и выплаты по безработице также теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.