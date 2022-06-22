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Главная » Новости » Общество » 2022 » Июнь » 22 » 09:07:13

Безработных украинцев будут привлекать к общественно полезным работам за зарплату

Сегодня, 09:07:21 198 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Безработных украинцев будут привлекать к общественно полезным работам за зарплату

Официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам и получать минимальную зарплату. По состоянию на июнь это 6500 грн, от 1 октября – 6700 грн

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство территорий, озеленение, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе – будут определять местные власти», – отметил глава правительства.


Шмыгаль объяснил, что таким решением правительство «устраняет возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы».

За «полезную работу» государство будет платить минимальную зарплату, а статус безработного и выплаты по безработице также теряются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.
Тэги: работа, безработица, вакансии, трудоустройство
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