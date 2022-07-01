В Украине с 11 июля нельзя курить электронные сигареты в общественных местах

С 11 июля в Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах, именно с этого периода вступают в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе по случаю Всемирного дня без табака заявила председатель подкомитета по вопросам обеспечения эпидемической безопасности, борьбы с ВИЧ/СПИД и социально-опасными заболеваниями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Лада Булах.

"Чрезвычайно важным стало принятие комплексного антитабачного закона № 1978 относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака в декабре 2021 года. Этот закон вводит важную позицию – приравнивает электронные сигареты и системы нагревания табака к классическим сигаретам. Для них будут такие же ограничения. Уже с 11 июля этого года вступают в действие нормы, согласно которым курение электронных сигарет и систем нагревания табака в общественных местах будет запрещено", - сказала Булах.

Она уточнила, что курить электронные сигареты и системы для нагревания табака в офисах, магазинах, кафе, ресторанах и других местах будет запрещено так же, как и обычные сигареты.

Народный депутат также отметила другие важные ограничения этого закона.

"Вторая важная норма закона – это также запрет рекламы электронных сигарет и систем для нагревания табака. Эта норма заработает через 18 месяцев после принятия закона, то есть с середины 2023 года.

Еще одной очень важной нормой является запрет продажи как ароматизированных сигарет, так и жидкостей для ароматизации. Не секрет, что приобщение детей к курению происходит именно на этот крючок – ароматизированные сигареты, которые пахнут ягодками, шоколадом, а не табаком. Именно из-за таких сигарет молодые люди становятся курильщиками на десятилетия.

Также будет увеличен размер медицинских предупреждений: 65 процентов упаковки сигарет будет занимать информация и фото о последствиях заболеваний, возникающих в результате курения.

"Эти предупреждения появятся на упаковках электронных сигарет, поскольку до этого времени они не содержали никаких предупреждений для курильщиков", - добавила Булах.

По прогнозам ВОЗ, к 2025 году в Украине ожидается снижение распространенности употребления табака на 25,9%.



По материалам: ukrinform

