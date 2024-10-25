Чим небезпечні одноразові вейпи і що з ними робити

Кількість дорослих людей, які курять вейпи у Британії, продовжує зростати – з чотирьох з половиною мільйонів у 2022 році до понад п’яти мільйонів у 2023 році. І суспільство занепокоїлося негативним впливом використаних одноразових вейпів.

За останні два роки пожежна бригада Лондона виїхала на понад 200 пожеж, що виникли внаслідок займання літієвих батарей з вейпів.

Збирачі сміття та місцеві ради приєдналися до жителів, щоб відповідально позбутися одноразових вейпів після випадків, коли літієві батареї, які викинули в загальні побутові відходи, викликали пожежі. Це наражало працівників на небезпеку.

Як лондонці розв'язують цю проблему?

І як утилізують вейпи україніці?

Чи всі вейпи складно переробити

Активісти стверджують, що матеріали та хімікати, які використовуються для виготовлення електронних сигарет, включаючи літієві батареї, ускладнюють їх безпечну утилізацію.

У багаторазових вейпах та електронних сигаретах можна виймати та переробляти батарею.

З одноразовими вейпами це робити важче. Літієві батареї розташовані всередині закритого корпусу самого вейпа, тому їх складно вийняти.

Один із переробних заводів раніше повідомив BBC London, що там розбирають їх, а тоді подрібнюють батарею на порошок для повторного використання.

Дослідження, опубліковане в 2023 році некомерційною організацією Material Focus, показало, що в Британії лише 17% одноразових вейпів переробляють, а ще п’ять мільйонів щотижня викидають у смітник.

Автор фото,Getty Images Важче переробити батареї в одноразових вейпах, оскільки їх складно вийняти

Чому не слід викидати вейпи у смітник

Літієві батареї та електроприлади з прихованими літієвими батареями не слід викидати в контейнери зі звичайним сміттям, попереджають пожежники Лондона.

Якщо акумулятор вейпа пошкоджений, він може вибухнути або зайнятися.

Автор фото,Getty Images Спеціалісти закликають людей не викидати одноразові вейпи у звичайні контейнери, а належним чином переробляти їх

Коли батареї викидали в побутові контейнери, на звалища або ущільнювали у сміттєвозах, вони загорялися.

Такі пожежі, за словами лондонських вогнеборців, "забирають багато часу та вимагають значного рівня ресурсів", щоб їх загасити.

Як утилізують одноразові вейпи в Лондоні

Багато роздрібних торговців пропонують послуги повернення одноразових вейпів - у магазині можна кинути їх у спеціальний контейнер.

У деяких районах також існують пункти переробки в побутових центрах міста, адреси яких можна знайти на вебсайті місцевої ради.

Автор фото,Getty Images Незрозуміло, чи плани нового лейбористського уряду щодо законопроєкту про тютюн і вейпи включають заборону на одноразові вейпи

Попередній консервативний уряд Великої Британії оголосив про зміни до закону в квітні 2025 року, серед яких заборона на одноразові вейпи.

Це може усунути проблему переробки легально придбаних одноразових вейпів, оскільки їх просто не буде у продажу.

Проте після загальних виборів новий лейбористський уряд заявив, що представить власний законопроєкт про тютюн і вейпи. Наразі невідомо, чи включає цей закон заборону на вейпи.

Як перевикористовують вейпи в Україні

Про використання одноразових вейпів в Україні активно зайшла мова з початком великої війни. Студенти-екологи з КПІ відкрили збір одноразових електронних сигарет, щоб виготовляти з них бойові дрони для ЗСУ.

Автор фото,REUTERS/Kevin Mohatt Поки британці думають, як утилізувати акумулятори з одноразових сигарет, українці знайшли їм застосування на полі бою

"У 2022 році в Силах Оборони була велика нестача малогабаритних (або компактних) акумуляторів. Тому дронарі використовували літієві батарейки з вейпів як частину системи скиду в дронах", - розповів BBC один із командирів підрозділу аеророзвідки.

За його словами, на дронах і зараз використовують саморобні системи скиду з такими батарейками. Їм знаходять застосування і в саморобних системах ініціації вибухівки - в боєприпасах для FPV дронів, боєприпасах, які скидають з дрона, а також в боєприпасах для дистанційного мінування.

Система ініціації може реагувати на рух людини, на зміну магнітного поля, на вібрації землі. Літієва батарейка живить контролер, що реагує на ці всі подразники і запускає вибухівку.

Студентське товариство КПІ зібрані акумулятори від старої електроніки перетворює також на павербенки, зарядні станції та ліхтарі.

Автор: Ліз Джексон, BBC News