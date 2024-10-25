Чим небезпечні одноразові вейпи і що з ними робити

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 Октябрь 25 » 15:12:07
Кількість дорослих людей, які курять вейпи у Британії, продовжує зростати – з чотирьох з половиною мільйонів у 2022 році до понад п’яти мільйонів у 2023 році. І суспільство занепокоїлося негативним впливом використаних одноразових вейпів.
За останні два роки пожежна бригада Лондона виїхала на понад 200 пожеж, що виникли внаслідок займання літієвих батарей з вейпів.
Збирачі сміття та місцеві ради приєдналися до жителів, щоб відповідально позбутися одноразових вейпів після випадків, коли літієві батареї, які викинули в загальні побутові відходи, викликали пожежі. Це наражало працівників на небезпеку.
Як лондонці розв'язують цю проблему?
І як утилізують вейпи україніці?
Активісти стверджують, що матеріали та хімікати, які використовуються для виготовлення електронних сигарет, включаючи літієві батареї, ускладнюють їх безпечну утилізацію.
У багаторазових вейпах та електронних сигаретах можна виймати та переробляти батарею.
З одноразовими вейпами це робити важче. Літієві батареї розташовані всередині закритого корпусу самого вейпа, тому їх складно вийняти.
Один із переробних заводів раніше повідомив BBC London, що там розбирають їх, а тоді подрібнюють батарею на порошок для повторного використання.
Дослідження, опубліковане в 2023 році некомерційною організацією Material Focus, показало, що в Британії лише 17% одноразових вейпів переробляють, а ще п’ять мільйонів щотижня викидають у смітник.
Літієві батареї та електроприлади з прихованими літієвими батареями не слід викидати в контейнери зі звичайним сміттям, попереджають пожежники Лондона.
Якщо акумулятор вейпа пошкоджений, він може вибухнути або зайнятися.
Коли батареї викидали в побутові контейнери, на звалища або ущільнювали у сміттєвозах, вони загорялися.
Такі пожежі, за словами лондонських вогнеборців, "забирають багато часу та вимагають значного рівня ресурсів", щоб їх загасити.
Багато роздрібних торговців пропонують послуги повернення одноразових вейпів - у магазині можна кинути їх у спеціальний контейнер.
У деяких районах також існують пункти переробки в побутових центрах міста, адреси яких можна знайти на вебсайті місцевої ради.
Попередній консервативний уряд Великої Британії оголосив про зміни до закону в квітні 2025 року, серед яких заборона на одноразові вейпи.
Це може усунути проблему переробки легально придбаних одноразових вейпів, оскільки їх просто не буде у продажу.
Проте після загальних виборів новий лейбористський уряд заявив, що представить власний законопроєкт про тютюн і вейпи. Наразі невідомо, чи включає цей закон заборону на вейпи.
Про використання одноразових вейпів в Україні активно зайшла мова з початком великої війни. Студенти-екологи з КПІ відкрили збір одноразових електронних сигарет, щоб виготовляти з них бойові дрони для ЗСУ.
"У 2022 році в Силах Оборони була велика нестача малогабаритних (або компактних) акумуляторів. Тому дронарі використовували літієві батарейки з вейпів як частину системи скиду в дронах", - розповів BBC один із командирів підрозділу аеророзвідки.
За його словами, на дронах і зараз використовують саморобні системи скиду з такими батарейками. Їм знаходять застосування і в саморобних системах ініціації вибухівки - в боєприпасах для FPV дронів, боєприпасах, які скидають з дрона, а також в боєприпасах для дистанційного мінування.
Система ініціації може реагувати на рух людини, на зміну магнітного поля, на вібрації землі. Літієва батарейка живить контролер, що реагує на ці всі подразники і запускає вибухівку.
Студентське товариство КПІ зібрані акумулятори від старої електроніки перетворює також на павербенки, зарядні станції та ліхтарі.
Автор: Ліз Джексон, BBC News