В Украине заработал закон о запрете курения: какой штраф за курение в общественных местах

С сегодняшнего дня, 11 июля, начинает действовать запрет на любое курение в общественных местах. Так, вступают в силу изменения в статью 13 Закона Украины №2899-IV о защите населения от вреда вторичного табачного дыма. Об этом сообщила в Telegram Верховная Рада Украины.
Как отмечается, нормы закона направлены на уменьшение привлекательности табачных изделий, защиту от влияния вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях и т.д.
В частности, запрещается отведение мест для курения в помещениях предприятий и учреждений всех форм собственности, а также употребление табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в частности, электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов, в частности, кальянов и электронных сигарет, во всех определенных законом местах, в том числе в заведениях ресторанного хозяйства и помещениях предприятий.
Как отмечается, за курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение.
По информации Госпотребслужбы, каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.
По данным опроса Киевского международного института социологии, большинство украинцев (80%) поддерживают запрет на курение табачных изделий для электрического нагрева (glo, Iqos) в общественных местах. В то же время 86% граждан высказались за увеличение количества общественных мест, свободных от дыма (офисы, помещения предприятий, гостиницы).
Какие штрафы?
Курение табачных изделий там, где это запрещено законом, влечет штраф в размере 51-170 гривен. В случае повторного нарушения в течение года – 170-340 гривен.
Обычные организации (кроме заведений ресторанов) за нарушение запрета на курение могут получить штраф в размере 1000 грн. Повторное нарушение – 10 000 грн.
Для ресторанов штраф будет в размере 3000 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 15 000 грн.
Раньше мы писали, что Верховная Рада 16 декабря приняла законопроект №4358, согласно которому за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева в общественных местах и заведениях общественного питания будут наказываться штрафами.