Главные новости за 5 августа. Хроника вторжения в Украину и карта боевых действий

23:38 В Сочи прошли переговоры Путина с Эрдоганом. Подробнее о них - в материале Газ и зерно.

23:24 Польское представительство Amnesty International через день после выхода скандального отчета опубликовало заявление, в котором осудило преступления российской армии в Украине. Тем временем глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила, что уходит с должности, поскольку "мы с руководством разошлись ценностно".

23:19 Расследователи Bellingcat и The Insider идентифицировали российского оккупанта, который на видео кастрировал украинского бойца. Им оказался тувинец по имени Очур-Суге Монгуш из батальона Ахмат.

23:17 Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, что в Украине принудительно изъяты российские активы на 28 млрд гривен, еще более 900 объектов предложено конфисковать. "А если оценивать пакет собственности не только государства-террориста, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций на изъятие. Все это будет направлено на возмещение ущерба, который Россия наносит войной и террором", - добавил президент.

22:36 Зеленский в вечернем видеообращении призвал ввести санкции против всей российской атомной отрасли: "Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы - они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды за день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта - это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора. Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы для АЭС".

22:18 Белый дом 8 августа объявит о новом пакете помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, новый пакет будет включать боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

21:17 Российские оккупанты дважды за сегодня обстреляли территорию Запорожской АЭС. В Энергоатоме говорят о риске распыления радиоактивных веществ, а также пожара, который может привести к ядерной катастрофе. Подробнее - в материале Возникла радиоактивная угроза.

20:40 Путин и Эрдоган по итогам встречи заявили о необходимости обеспечить выполнение стамбульских соглашений, "включая беспрепятственный экспорт зерна РФ". Также стороны договорились наращивать объем взаимной торговли, усиливать взаимодействие во многих сферах и подтвердили волю России и Турции к дальнейшему развитию отношений "несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы". Президенты подчеркнули ключевое значение "доверительных отношений" РФ и Турции для "достижения региональной и международной стабильности".

20:29 Из-за войны с Россией использование газа в Украине сократилось на 40%, и на зиму может потребоваться меньше, чем ожидалось, заявил в эфире телемарафона министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, из-за этого план по заполнению газохранилищ можно повысить с нынешних 12 млрд кубометров до 19 млрд кубометров. Министр отметил также, что часть газа может быть использована для генерации электроэнергии, поскольку из-за войны могут быть проблемы с доставкой угля тепловикам.

20:25 Путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

20:06 Россияне пытаются всеми силами оттеснить ВСУ от западных окраин Донецка, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Также противник предпринял попытку наступления в направлении на Лозовое, но получил решительный отпор и отошел.

19:44 Зеленский сообщил, что провел первый в истории Украины разговор с президентом Малави Лазарусом Чакверой: "Ценим поддержку в рамках международных организаций. Настроены усиливать взаимодействие. Важное направление - обеспечение продовольственной безопасности в регионе. Работаем над расширением антивоенной коалиции".

19:33 Китай призывает все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, заявил МИД страны.

19:26 В результате сегодняшнего обстрела Корабельного района Николаева ранены 22 человека, сообщила глава облсовета Анна Замазеева. Повреждены жилые дома, в том числе многоэтажки.

19:09 Россия попросила Турцию помочь обойти западные санкции, пишет The Washington Post со ссылкой на информацию от украинской разведки. Российское предложение, перехваченное перед встречей Путина и Эрдогана в Сочи, указывает на то, что Россия надеется, что Турция поможет. Впрочем, как пишет издание, нет никаких признаков того, что Анкара согласится.

18:48 Война в Украине вступает в переломную фазу, считает американское издание The New York Times. Оценки американской разведки и разведок западных стран свидетельствуют о вероятности того, что следующие недели или месяцы будут решающими для Украины. Подробнее - в материале Сценарии войны от NYT.

18:33 В середине июля на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. Как рассказали Медузе два собеседника, близких к администрации Путина, по результатам опроса за присоединение к РФ выступили около 30%, столько же высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом".

Достоверных социологических данных по этому вопросу нет, однако в Кремле не сомневаются, что несмотря на низкий уровень поддержки "референдумы пройдут как надо", пишет издание.

18:04 Украина конфискует 903 принадлежащих России объекта в пользу украинского народа, сообщил Шмыгаль.

17:40 ЧВК Вагнера завербовала не менее 1500 заключенных для участия в войне против Украины. Как выяснило издание Верстка, "рекрутеров" больше всего интересуют преступники, осужденные за убийства и разбойные нападения. Отобранных вывозят в колонию в Ростове-на-Дону, где организован тренировочный лагерь. По данным журналистов, первая группа заключенных отправилась в зону боевых действий 20 июля.

17:37 Украина и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы боевых действий на юге, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона: "Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы". По ее словам, в связи с этим необходимо в том числе обеспечить эвакуацию населения.

17:34 Совет ЕС утвердил решение сократить потребление газа в Евросоюзе на 15%. Также Совет "уточнил различные исключения и возможности частично или полностью не выполнять это требование в соответствии с конкретными условиями стран ЕС, и чтобы гарантировать, что сокращение потребления газа реально способствует повышению безопасности поставок газа в Евросоюз".

17:30 СБУ запустила онлайн-сервис по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны. Теперь есть возможность сообщить об обстоятельствах исчезновения человека через онлайн-форму. Тем гражданам, которые обратились в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных раньше, повторно заполнять электронную форму не нужно. Отправленные через форму данные конфиденциальны и не попадут к посторонним лицам, заверили в СБУ.

17:09 В Умань, несмотря на войну, уже приехали около 500 хасидов, которые планируют остаться в Украине до празднования иудейского нового года в конце сентября, сообщила мэр города Ирина Плетнева.

17:01 Украинские силы ПВО успешно ликвидируют многие российские ракеты, но есть несколько типов ракет, сбивать которые чрезвычайно сложно. Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, наиболее опасными являются ракеты советского образца Х-22 и Х-31, а также Оникс и Искандер: "Эти ракеты очень скоростные, не все ракеты может сбивать наша ПВО".

При этом Россия также выпускает по Украине большое количество крылатых ракет Х-101 и Калибр. Украинские военные благодаря сотрудничеству подразделений умело обнаруживают, перехватывают и ликвидируют их.

16:40 Россияне в Энергодаре устроили очередную провокацию - стреляли в сторону Запорожской АЭС. Как сообщает Энергоатом, сегодня в 14:30 было зафиксировано три "прилета" около промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи автотрансформатора ЗАЭС - Запорожская ТЭС.

Несмотря на провокации, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины по работающим линиям. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков АЭС. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы.

16:09 Латвийское посольство в РФ объявило, что на неопределенный срок прекращает выдачу россиянам виз, единственное исключение - въезд на похороны близких родственников.

16:06 "Глава" оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, он находится в медикаментозной коме, состояние оценивается как средней тяжести, сообщают российские СМИ. Ранее в его телеграм-канале появилось сообщение об осложнениях после перенесенного COVID.

15:55 Шольц в день выхода скандального интервью Герхарда Шредера провел необычную фотосессию с турбиной Siemens для газопровода Северный поток, которую требовал Газпром для возобновления поставок. О том, что это значит, - в материале Шольц выявил блеф Путина.

15:44 Путин и Эрдоган проводят переговоры в Сочи, сообщают российские СМИ.

15:39 В Николаеве после дневного обстрела только в одном месте более десяти раненых, есть и погибшие, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

15:17 Герб СССР на скульптуре Родина-Мать в Киеве заменят на трезубец не раньше 2023 года, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, процесс потребует средств, возможно, будут привлекаться пожертвования украинцев.

14:52 СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Минобороны. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия. По данным следствия, он передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ. В ходе обыска по месту работы он пытался застрелить из боевого пистолета Макарова представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности. Задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 по 2010 год, затем работал на различных должностях госслужбы этого ведомства, а также в руководящем составе Государственного космического агентства Украины.

14:35 Число пропавших без вести украинских военнослужащих значительно меньше, чем озвученные в июле 7000 человек, сообщил в эфире телемарафона уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко: "Мы говорили о том, что более 7000 человек считаются без вести пропавшими. Эта цифра некорректна. С тех пор мы нашли около 20-25%, они нашлись в плену. Поэтому эта цифра намного меньше".

Также Котенко добавил, что на сегодня удалось вернуть более 500 тел погибших защитников Украины: "Мы делаем это каждую неделю. Работа ведется, и я думаю, что мы вернем всех наших защитников, которые погибли".

14:07 Подоляк объяснил, чем опасна заморозка войны в Украине: "Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. "Заморозить" войну - это получить новую КНДР с миллионами заложников. Украине нужно оружие, мы должны немедленно освободить людей".

13:41 СБУ задержала мужчину, который призывал ударить ракетами по памятнику Бандере во Львове и передал "ДНР" координаты этого памятника.

13:22 Кулеба прокомментировал слова генсека Amnesty International Агнес Калламар о том, что их отчет в соцсетях "атакуют" российские и украинские боты и тролли: "Видимо, генеральный секретарь Amnesty International называет меня "ботом" и "троллем", но это не помешает мне сказать, что ее отчет искажает реальность, проводит ложное моральное равенство между агрессором и жертвой и способствует дезинформационным усилиям России. Это фальшивая "нейтральность", а не правдивость".

12:49 Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала доклад Amnesty International: "Единственное, что угрожает украинским мирным жителям, - это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы".

12:37 К платформе UNITED24 присоединились люди из 110 стран мира, а общая сумма благотворительных взносов превысила отметку в 6 млрд гривен.

12:22 В Николаеве вводится комендантский час с 23:00 пятницы, 5 августа, до 5:00 понедельника, 8 августа, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

12:20 В техническом колодце в Киевской области нашли тело еще одного погибшего во время оккупации, сообщил начальник областной полиции Андрей Небытов.

12:18 Российские военные держат на боевом дежурстве в Черном море четыре носителя крылатых ракет Калибр с общим залпом в 24 ракеты, в Средиземном море - пять носителей, сообщили ВМС. Между тем в Азовском море россияне продолжают контролировать морские коммуникации и удерживают на боевом дежурстве до трех кораблей и катеров.

12:07 Латвия приостановила соглашение с Россией об экономическом сотрудничестве, сообщил МИД страны. Также было приостановлено действие межправительственных соглашений в сфере научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества, соглашения об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий.

11:53 Украина просит МВФ активизировать работу над новой программой сотрудничества, сообщил Шмыгаль после разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером: "Вооруженные силы Украины противостоят агрессии РФ и защищают весь цивилизованный мир. Правительство со своей стороны работает над усилением экономической устойчивости нашего государства. Украина и МВФ имеют давнюю историю отношений. Рассчитываем на усиление сотрудничества".

11:39 Россияне вчера вечером, около 21:55, выпустили по жилмассиву в Шевченковском районе Харькова четыре ракеты. Как сообщил Офис генпрокурора, четыре человека получили ранения, повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

10:53 В Донецке сформировали "следственное управление Следственного комитета России", сообщила пресс-служба СК РФ. Ведомство займется расследованием "преступлений украинских националистов". Также сообщают, что в оккупированный Северодонецк Луганской области приехал глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Следственные управления" должны открыться в ряде захваченных городов.

10:48 В Луганской области идет охота на коллаборантов, рассказал глава ОВА Сергей Гайдай. По его словам, партизанское движение в области набирает обороты, а из-за разрушения железной дороги у врага осложнено логистическое сообщение, поэтому идет охота на руководителей оккупационных администраций.

10:31 Украина получила грант в 1 млн евро от Албании, сообщило Министерство финансов. Финансовая помощь уже поступила на счета Государственной казначейской службы.

10:07 Россия готовится запустить разведывательный спутник по заказу Ирана, однако несколько месяцев будет использовать его для наблюдения за своими военными целями в Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на западных чиновников.

Роскосмос анонсировал на 9 августа запуск спутника, получившего название Хайям, во исполнение соглашения с Ираном. Спутник будет запущен российской ракетой-носителем Союз с космической станции Байконур в Казахстане. Система Канопус-V будет оснащена камерой высокого разрешения, что предоставит Тегерану беспрецедентные возможности - например, почти непрерывно мониторить важные объекты в Израиле и Персидском заливе. Однако Москва уже сообщила заказчикам из Тегерана, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для наблюдения за военными целями в Украине.

10:01 Украина готова к отопительному сезону на 60%, сообщил Шмыгаль: "В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон".

09:58 В Украину следует еще одно судно для загрузки зерном. Как сообщает Минобороны Турции, судно Fulmar S под флагом Барбадоса уже проинспектировано и направляется в Черноморск.

09:29 Канада выделила 6 млн долларов на повышение ядерной безопасности в Украине. Как сообщило Постоянное представительство Канады в ООН, 1 млн долларов предназначен для укрепления безопасности на украинских ядерных объектах и 5 млн - для помощи в выявлении и реагировании на незаконный оборот ядерных материалов.

09:13 Ночью враг обстрелял Шевченковский, Индустриальный и Салтовский районы Харькова, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов с ранениями госпитализированы три человека, состояние одного стабильно тяжелое, остальные раненые в состоянии средней тяжести.

09:10 Генштаб озвучил ориентировочные потери врага на утро 5 августа. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

личного состава - около 41 650 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1792 (+3),

боевых бронированных машин - 4032 (+6),

артиллерийских систем - 950 (+4),

РСЗО - 260 (+0),

средств ПВО - 123 (+5),

самолетов - 223 (+0),

вертолетов - 191 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 742 (+0),

крылатых ракет - 182 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4),

специальной техники - 83 (+0).

09:06 Россияне ночью и утром обстреливали Корабельный район Николаева. Предварительно известно о попадании в частный дом и повреждении домов вокруг. Кроме того, произошел пожар на открытой территории в результате попадания боеприпасов и их обломков, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

09:01 Канада возобновляет операцию Unifier - до 225 канадских военнослужащих направляются в Великобританию для обучения украинских военных, сообщил Резников.

08:44 В Торецке Донецкой области в результате вражеских обстрелов за сутки погибли семь мирных жителей, еще девять человек получили ранения, сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

08:42 В предместьях Запорожья ракета попала по предприятию инфраструктуры. Пострадала производственная техника, жертв нет, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

08:24 Россияне ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. В частности, Никополь враг дважды обстрелял из Градов, повреждены частные дома, произошло возгорание на местном предприятии - уничтожен автобус и несколько автомобилей. Люди не пострадали. В Мировской общине после удара ракетой X-59 также есть разрушения жилья, выведен из строя газопровод.

08:10 Из портов Одессы сегодня утром вышел первый караван судов с украинским зерном, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET - 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.

07:47 Россияне проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

06:04 Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине, то россияне предстанут перед сложным выбором - либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

Также аналитики сообщают, что россияне попытались продвинуться северо-западнее Изюма и продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута. Кроме того, они продолжали попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

ВСУ провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отразили позиции в ряде населенных пунктов. Тем временем войска РФ продолжали перебрасывать технику и личный состав к северо-востоку Херсонской и западу Запорожской областей. Украина, по всей видимости, перехватывает стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий, отмечают военные эксперты.

03:11 Россияне нанесли несколько ракетных ударов возле Запорожья, сообщил глава ОВА Александр Старух. По предварительной информации, жертв нет.

02:27 ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами в Херсоне, Приднепровском и Токаревке, сообщило ОК Південь. В частности, уничтожены четыре зенитно-ракетных системы С-300, из которых оккупанты обстреливают украинские города.