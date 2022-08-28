В Албании суд арестовал россиян и украинца, задержанных на неработающем военном заводе

Вечером 20 августа неподалеку от города Грамши местные военные задержали троих человек: россиян Светлану Тимофееву и Михаила Зорина, а также гражданина Украины Федора Алпатова. Вскоре выяснилось, что россияне — известные диггеры и фотографы.

В момент задержания Зорин находился на территории заброшенного военного завода, а двое других ждали его снаружи в машине. Когда Зорина попытались схватить, он, по версии Минобороны Албании, распылил в солдат «нервно-паралитический спрей»; в итоге задержанных увезли в отдел полиции, а пострадавших военных — в больницу.

24 августа суд в городе Эльбасан арестовал диггеров по обвинению в распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. В их машине были найдены туристическое обмундирование, прибор ночного видения, дрон, деньги и две старые пули, которые они в качестве сувениров вынесли с территории завода. Все трое пробудут под арестом до окончания расследования. Им грозят сроки до 20 лет.

Прессу на заседание не пустили. Албанские журналисты на условиях анонимности рассказали «Медиазоне», что судья объяснил это необходимостью сохранить «государственную тайну», поэтому СМИ об аресте сообщили адвокаты, когда вышли после заседания на улицу. Комментировать детали дела защитники не стали, ссылаясь на «гостайну».

Что известно о задержанных

33-летняя россиянка Светлана Тимофеева известна в сети под псевдонимом Лана Сатор. C 2007 года она вела блог «Заброшенные здания, бомбоубежища, военные объекты, мертвая техника», а позже перенесла публикации из «Живого Журнала» в инстаграм, где на нее подписаны более 250 тысяч человек. Три месяца назад она из-за своей антивоенной позиции вынуждена была эмигрировать из России в Грузию.

О 24-летнем Михаиле Зорине, который был задержан непосредственно на территории завода, изначально информации было меньше, а 25-летний гражданин Украины в албанских пресс-релизах до суда обозначался лишь инициалами Ф. А.

На следующий день после задержания «Медиазона» выяснила, что Зорин изучает химию в Чехии, об этом он сам писал в телеграм-канале. Так же как и Сатор, он активно ведет блог о своих путешествиях и публикует фотографии из поездок.

Незадолго до суда в албанских СМИ стали появляться различные версии биографии Михаила Зорина. Ссылаясь на неназванные источники, албанские СМИ утверждали, что Михаил был завербован российскими спецслужбами после того, как был задержан на протестной акции в России. Кроме того, албанские журналисты утверждают, что мать Зорина служит в российской армии, отца албанские журналисты называют просто юристом.

В разговоре с «Медиазоной» отец Михаила Юрий Зорин подтвердил, что он действительно получил адвокатский статус в 2000 году: «Я адвокат, который специализируется на гражданских делах. То есть я уголовным правом и процессом не занимаюсь. Иногда участвую в процессах в арбитражном суде, работаю как корпоративный юрист, то есть обслуживаю юридических лиц. В общем, занимаюсь частноправовой практикой».

Отвечая на вопрос, служит ли его жена в армии, Юрий Зорин рассмеялся. «Это полная чушь. Мою супругу зовут Зорина Юлия Геннадьевна, у нее два высших образования. По первому образованию она конструктор женской верхней одежды, окончила Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности. По специальности она не работала, а пошла работать секретарем в частную фирму, где мы с ней и познакомились, а потом и поженились», — рассказывает Зорин.

По его словам, вскоре она получила второе образование — экономическое, стала работать бухгалтером. Фирма, в которой Юлия Зорина работает сейчас, занимается поставками промышленного оборудования «из стран Ближнего Востока».

«Вот эти все теории заговора, я не знаю, откуда они берутся, — говорит Зорин. — Я все это читаю, стараюсь сдерживать эмоции, но внутри они кипят, про семью же [пишут]. Моя супруга такой чисто домашний человек, к вооруженным силам не имела никогда никакого отношения».



Юрий Зорин также подтверждает, что его сына Михаила действительно задерживали на протестной акции в поддержку Алексея Навального, а после выписали штраф: «Михаил занимает активную гражданскую позицию, класса, наверное, с одиннадцатого. Он поддерживал всегда Алексея Навального, выходил на акции, которые устраивались либо Алексеем Навальным, либо его сторонниками. И последняя акция, в которой Михаил участвовал, прошла, по-моему, 31 января 2021 года. В общем, это было приурочено к возвращению Алексея Навального в Россию. На этой акции Михаил был задержан, на него составили протокол и его оштрафовали за участие в несанкционированной акции».

При этом Юрий Зорин не слышал, чтобы сына когда-либо пытались запугивать и вербовать российские спецслужбы.

«Была попытка визита домой правоохранителей для того, чтобы побеседовать с Михаилом, — вспоминает он. — Я не знаю, кто это были, меня дома не было, был только младший сын. Он в итоге им дверь и открыл. И они из ребенка, в общем, вытащили телефон Миши. Потом выяснилось, что они хотели говорить с ним о том, что в сеть, дескать, утекли какие-то персональные данные, предлагали обвинить фонд Навального в том, что они, дескать, не уберегли эти персональные данные. Михаил показания давать отказался. Ну, и на этом все закончилось».

Последний раз Юрий Зорин общался с сыном 20 августа, за несколько часов до задержания Михаил прислал в семейный чат фотографию с видом из окна автомобиля. После задержания молодому человеку не разрешили позвонить родным. О задержании сына Юрию Зорину рассказали друзья Михаила, которые узнали об этом из СМИ.

Юрий Зорин попытался связаться с российским посольством в Албании, чтобы разузнать о сыне, но не добился успеха: «Российское посольство в Албании направило ноту в албанский МИД с целью прояснить всю эту ситуацию. Но по состоянию на вчера ответа никакого не было получено. Соответственно, посольство мне, к сожалению, ничем помочь не смогло».

Не получив внятного ответа от посольства России в Албании, отец Михаила Зорина попытался нанять сыну адвоката: «Нашел только две конторы, которые общаются на английском языке, направил им письма, но ответа так и не получил».

Для задержанного украинца Федора Алпатова родные смогли нанять адвоката. На сегодняшнем заседании защитник Саимир Виша подал ходатайство об исключении из дела всех показаний Федора, данных ранее на допросах: адвокат считает, что права его подзащитного были нарушены, так как его допрашивали на русском, а не на украинском языке.

У Михаила Зорина адвокат, предоставленный государством Албании. Он же представляет интересы Светланы Тимофеевой.

«Этот адвокат по назначению заявил мне, что не имеет права общаться со мной и вообще с кем бы то ни было из родственников Михаила, потому что дело засекречено, — говорит отец Михаила. — И в данном случае возможно только совершенно официальное общение, через посольство. То есть если МИД Албании ответит российскому посольству на ту ноту, которую они отправляли. И я только тогда смогу получать какую-то информацию по существу предъявленных обвинений и, например, о состоянии здоровья сына».

На прошлой неделе у заброшенного военного завода в Албании военные задержали двоих россиян и украинца. Сегодня суд постановил оставить их под стражей до окончания следствия, молодых людей обвиняют в распространении секретной военной информации и незаконном хранении оружия. Двое из них — известные в узких кругах диггеры и фотографы. «Медиазона» поговорила с отцом одного из обвиняемых и рассказывает, что известно о деле против диггеров.