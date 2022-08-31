Дело о хищении 580 000 долларов: подполковник Богдан Хмельницкий из Минобороны попал под обыски, в диване нашли деньги

Одним из фигурантов дела о хищении 580 000 долларов средств Минобороны во время закупки военной амуниции, о котором полиция сообщила 30 августа, является директор Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны подполковник Богдан Хмельницкий. Об этом сообщает собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого – на съемной квартире друга чиновника Минобороны. По данным одного источника, в диване нашли деньги.

Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.

"Украинская правда" пыталась получить комментарий по этому поводу у пресс-секретаря Минобороны и заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, но она не взяла трубку. УП также написала сообщение Маляру в Telegram с просьбой о комментарии за 13 мин до публикации материала. На момент публикации УП ответа от Маляр не получила. После публикации материала УП направила письменный запрос на имя министра обороны и пресс-службу Минобороны. По состоянию на 15.00 УП не получила ответа от Маляр или Минобороны.

Предыстория:

30 августа правоохранители сообщили, что объявили о подозрении трем участникам мошеннической схемы, завладевшим средствами Минобороны во время закупки военной амуниции на сумму 580 000 долларов.

По данным следствия, к хищению средств причастны два гражданина Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат. Эти граждане являлись представителями Министерства обороны.

Полиция поймала 3 мошенников: разворовали более полумиллиона долларов Минобороны

Правоохранители сообщили о подозрении трем участникам мошеннической схемы, завладевшим средствами Минобороны во время закупки военной амуниции на сумму 580 000 долларов.

"По данным следствия, к ее организации причастны два гражданина Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат".

Эти граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн. евро.

Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для ВСУ.

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В результате оффшорная компания получила 580 тысяч долларов, но никаких поставок продукции военного назначения не было. Полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.

Трем участникам преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.

В ходе обысков у злоумышленников правоохранители изъяли 17 млн ​​грн, 400 тысяч долларов, 100 тысяч евро, "черновые" записи, документацию.



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Продолжаются дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.

