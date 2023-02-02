Диван экс-замминистра обороны Александра Миронюка оказался набит пачками 500-гривенных купюр. ВИДЕО

Домашний диван бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка оказался набит пачками 500-гривенных купюр. Видео с обыска передали источники в органах следствия. Обыск Нацполицией проводился еще в августе 2022 года по делу о хищениям денег при закупках бронежилетов и другой военной амуниции.Всего во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 000 гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро. Общая сумма найденного равняется примерно 1 миллиону долларов.После обысков Миронюк предоставил суду «документ», что деньги с дивана были не его, а одолженные у 86-летней жительницы Харькова Элеоноры Думиньш.Журналисты выяснили, что Думиньш является родственницей основателей харьковского «ХАДО-холдинга», среди прочего занимающегося производством винтовок. Этот холдинг имеет давние рабочие отношения с государственным спецэкспортером «Прогресс», в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.Фигурант расследования о мошенничестве на закупках в Минобороны Миронюк занимал должность замминистра обороны и курировал департамент закупок с 29 марта 2020 по 21 июля 2021 года.Примечательно, что в СМИ писали, что обыски тогда были и у начальника департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого. В Минобороны признали факт обысков у Хмельницкого, но отрицали факт изъятия средств.Напомним, что Богдану Хмельницкому СБУ вчера вручила подозрение из-за закупок бронежилетов для армии. Накануне он был уволен из Министерства обороны.