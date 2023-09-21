Александр Козловский из Минобороны наживался на продуктах питания для военных в Хмельницком

В Хмельницкой области Нацполиция вместе с СБУ проводит обыски у чиновника Минобороны, который организовал семейный бизнес на закупках для военных и присваивал бюджетные средства. Об этом сегодня 21 сентября сообщил собеседник "Украинской правды" в полиции.

По данным источника УП, начальник Управления продовольственного обеспечения (Александр Козловский) вместе с женой и ее родителями провернули сделку на закупке продуктовых наборов для воинских частей четырех областей Украины.

Для этого они создали несколько предприятий, через которые поставляли продукты питания для военных по завышенным ценам. Разницу, по данным следствия, положили себе в карманы.

Правоохранители проводят обыски у фигурантов незаконной схемы и у их сообщников.

