В Украине заморозят зарплаты и пенсии, финансирование урежут почти всем: что предусмотрят в бюджете-2023

Кабинет министров разработал и утвердил проект бюджета на 2023 год. Документ разработан с учетом базового сценария развития экономики. Он предполагает сложный период для всех: ни повышения минималки, ни перерасчета минимальной пенсии, ни инвестиций в проекте не предусмотрены. Украинская казна будет с дефицитом, вся надежда на внешние кредиты, при этом львиную долю всех средств направят на оборону страны от российских оккупантов.

О том, чего ждать от проекта бюджета Украины на 2023 год, читайте в материале OBOZREVATEL.

Бюджет сложных времен: что предусмотрели в документе

Кабмин при разработке проекта бюджета использовал консервативный прогноз. Он предусматривает рост экономики в 2023-м всего на 4,6% (после падения в текущем на 33,2%). Были и более позитивные оценки, которые предусматривали рост ВВП более чем на 15%. Ситуация в первую очередь зависит от того, как быстро Украина сможет выбить оккупантов со своей территории и закончить войну.

Если прогноз правительства окажется верным, украинцев ждет крайне сложный год. Цены вырастут на 30% (в 2022-м – на 30,1%). То есть в сумме за два года куммулятивный рост цен составит 60,1%. В то же время зарплаты в 2023-м увеличатся всего лишь с 14 025 до 18 508 грн. Увеличится и уровень безработицы: с 27,9 до 28,2%. Это критическая цифра.

Проще говоря, цены взлетят, найти работу станет сложнее, а реальное благосостояние украинцев уменьшится. При этом дефицит госбюджета составит 20% ВВП, средств на социальную поддержку украинцев в условиях войны практически нет. Еще один важный показатель – курс долара. В конце следующего года стоимость валюты достигнет психологической отметки в 50 грн/$. Cредний за год курс составит 42,2 грн/$

Сложнее всех будет пенсионерам и тем, кто получает минималку. Ни прожиточный минимум (а вместе с ним минимальная пенсия), ни минимальная зарплата (а вместе с ним и гарантии для пенсионеров, которые выполнили требования по стажу) пересматриваться не будет.

Минимальная зарплата будет на уровне 6700 грн (с 1 октября 2022-го и весь 2023-й);

минимальная пенсия будет на уровне 2093 грн (с 1 декабря 2022-го и весь 2023-й).

Огромный дефицит, рекордная сумма на армию и сокращения для большинства

В бюджете предусмотрено покрытие дефицита Пенсионного фонда на уровне 232,9 млрд грн. В этой сумме не предусмотрены расходы на повышение минимальной пенсии (так как его не будет). Под вопросом остается мартовская индексация. В Минсоце рассказали OBOZREVATEL, что и сами не знают, будет оно или нет. Все зависит от финансового положения страны к этому моменту.

Главная проблема – дефицит бюджета составит 20% ВВП. Всю эту "дыру" придется покрывать за счет внешних заимствований. Правда, есть надежда, что речь идет не только кредитах, но и о безвозвратной помощи. Важно также учитывать, что Украина и до полномасштабной войны львиную долю своего бюджета тратила на выплату и обслуживание госдолга.

В 2023-м придется вернуть 414,9 млрд иностранцам и 316 млрд грн украинцам, которые давали кредиты государству, покупая облигации внутреннего госзайма. При этом для выполнения бюджета в 2023-м придется взять кредит на 1,426 трлн грн.

К слову о налогах, обещанную налоговую реформу (снижение большинства ставок до 10%) в проекте документа не предусмотрели. Поступления от НДС должно составить 129 млрд грн, налог на прибыль (который в рамках анонсированной реформы вовсе хотели отменить) – 132 млрд грн.

Кто и сколько денег получит

Большинство ведомств и министерств получат урезанные бюджеты. Большинство, но не все. Например, дополнительно 3,3 млрд грн выделят ГУР Минобороны (до 11,8 млрд грн).

Министерство обороны дополнительно получит 233 млрд грн (общий бюджет составит 857,9 млрд грн, что на 37% больше). Незначительно увеличат также бюджеты СБУ, МИД, МВС (в пределах 2-5%). На 3% решил увеличить свой бюджет и Минфин, который и разрабатывал главный финансовый документ.

Абсолютным рекордсменом по объему падения финансирования станет Миэнерго (минус 188 млрд или на 97% меньше средств). Это объясняется тем фактом, что традиционно огромные бюджеты министерство получало на компенсацию удерживания тарифом, эту сумму уже предоставили в 2022-м.

Также из-за экономии на капитальных инвестициях 65% бюджета потеряет Мининфраструктуры. Почти 20 млрд грн от Минэко перейдут в Кабмин (они же будут финансировать Госпотребслужбу). В целом бюджет предусматривает урезания расходов для всех, кроме силовиков, МИДа и Минфина.

Сложные времена требуют сложных решений. Меньше получит даже Минсоц (минус 19 млрд грн, что на 5% меньше). Хотя традиционно это ведомство финансирует субсидии, руководит Пенсионным фондом и имеет значительный и растущий с каждым годом бюджет.

Однако, также стоит учитывать, что ситуация и в экономике, и в бюджете Украине может кардинально изменится. Если российского оккупанта удастся в ближайшие месяцы выгнать с территории страны, а Россия капитулирует, Украина имеет шансы на более существенный рост экономики уже в обозримом будущем.