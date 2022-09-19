В Иране полиция нравов до смерти избила девушку, в стране начались протесты

13 сентября 22-летняя защитница прав женщин курдского происхождения Махса Амини приехала в Тегеран со своей семьей. Там полиция нравов задержала ее за нарушение строгого дресс-кода для женщин — появление на улице без хиджаба.





Мать Амини в интервью Радио Фарда позже говорила, что ее дочь не нарушала никаких правил и была одета в просторное пальто и без макияжа, когда ее арестовали.

По словам очевидцев, Амини затолкали в полицейский фургон и избили. Через несколько часов после задержания ее госпитализировали в состоянии комы. Полиция утверждает, что девушку никто не бил, а в больнице она оказалась из-за проблем с сердцем.

Агентство Fars, близкое к службам безопасности, в дополнение сообщило, что в детстве Амини перенесла операцию из-за опухоли головного мозга и страдала от эпилепсии и диабета. Государственные СМИ опубликовали фотографию, на которой она лежит без сознания на больничной койке. По официальным данным, Амини скончалась в больнице спустя два дня, то есть 16 сентября.

В больнице сначала утверждали, что при госпитализации Амини уже «не подавала признаков жизни». Ультраконсервативные блогеры в социальных сетях назвали персонал больницы «врагами режима», после чего публикации о погибшей исчезли из социальных сетей госпиталя.

Смерть Амини вызвала яростные протесты против законов Исламской Республики о морали. Сотни скорбящих пришли на похороны Амини, которые состоялись в субботу, 17 сентября в ее родном городе Секкезе. На церемонии прощания некоторые женщины сняли свои платки в знак протеста против обязательного ношения хиджабов. После похорон начались протесты — в столице страны Тегеране у больницы Касра, где умерла Амини, и в ее родном городе Секкез в иранском Курдистане, где ее похоронили. Демонстранты сорвали плакат с изображением верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Согласно видеозаписям, полученным и проверенным персидской службой Би-би-си, силовики применили слезоточивый газ и открыли огонь по протестующим. Были также сообщения о ранениях и арестах. На видеороликах, опубликованных в твиттере, видно, как силы безопасности охраняют офис губернатора иранского Курдистана и задерживают протестующих, пытающихся приблизиться к зданию. По данным Netblocks, организации, которая следит за кибербезопасностью, как только появились официальные новости о смерти Амини, власти отключили интернет в некоторых частях страны (в том числе в столице Тегеране и ее родном Секкезе).



Впрочем, фотография надгробия Амини успела разойтись по социальным сетям, на нем написано: «Ты не умерла. Твое имя станет нашим девизом». Иранская журналистка и активистка Масих Алинежад опубликовала в твиттере информацию о том, что в Иране женщины стали массово состригать волосы и сжигать хиджабы в знак протеста после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба девушки. Алинежад опубликовала видео, на котором иранки избавляются от платков и срезают пряди. «Иранские женщины выражают свой гнев, остригая волосы и сжигая хиджабы в знак протеста против убийства Махсы Амини полицией. Мы носим хиджабы с семи лет. Если мы не покроем волосы, мы не сможем ходить в школу или устроиться на работу. Нам надоел этот режим гендерного апартеида», — написала она. После Исламской революции 1979 года в Иране женщин по закону обязали носить скромную «исламскую» одежду. На практике это подразумевает чадру, манто или плащ, закрывающий все тело и руки, и головной платок. Иранские знаменитости, спортсмены и политики заявили, что смерть Амини должна наконец стать поворотным моментом, и призвали к закрытию полиции нравов. В последние месяцы женщины все чаще снимают вуали в знак неповиновения, в Иране было проведено несколько кампаний против обязательного ношения хиджаба. Глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени-Эджейе предположил, что за этой кампанией стоят иностранные державы, и дал указание спецслужбам найти «руки за неприкрытой вуалью». Редактор: Дмитрий Трещанин, Медиазона Многие пользователи заявили, что не могут загружать видео в инстаграм или отправлять контент через WhatsApp. Иранская государственная газета Sharq сообщила, что очень низкая скорость интернета в Тегеране нарушила работу фондового рынка в субботу.Впрочем, фотография надгробия Амини успела разойтись по социальным сетям, на нем написано: «Ты не умерла. Твое имя станет нашим девизом». Родственники Махсы Амини говорят, что она была полностью здорова и не страдала заболеваниями сердца.

Иранская полиция нравов убила 22-летнюю Махсу Амини за то, что ее голова якобы была недостаточно «плотно» покрыта хиджабом. Сотни иранцев вышли на демонстрации, женщины на ее похоронах сняли платки, другие иранки стали сжигать хиджабы и состригать пряди волос в знак протеста против «гендерного апартеида». Власти отключили в некоторых городах интернет, чтобы остановить протесты.