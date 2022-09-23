Новые зарплаты, пенсии и коммунальные: что ждет украинцев в октябре 2022

В Украине в октябре, вероятно, начнется самый сложный отопительный сезон в истории страны. Кроме того, ожидается перерасчет зарплат и пенсий (их заморозят как минимум до 2024-го). О том, как и почему изменится жизнь украинцев в следующем месяце.

Минимальная зарплата и гарантии по пенсиям

Украинцев в октябре ждет повышение минималки всего на 200 грн: с 6500 до 6700 грн. Разумеется, на уровень инфляции, которая в текущем году составила более 30%, такое повышение на 3% никак не повлияет. Еще одна плохая новость: в 2023-м цены снова вырастут на 30%, но при этом минималку вообще повышать не будут.

Проблема заключается в том, что в Украине количество тех, кто официально получает меньше минималки, увеличилось в два раза (сейчас это примерно каждый пятый). Соответственно, зарплаты самых малооплачиваемых работников не изменятся.

До полномасштабной войны власти хотя бы заявляли о стремлении повысить социальные стандарты до их фактического уровня. Сейчас же, когда бюджет дефицитный и финансируется на львиную долю от кредитов и безвозвратной помощи западных партнеров, говорить о таком шаге не приходится.

Но есть и хорошая новость для пенсионеров

Даже две хорошие новости. Первая – повышение минималки позволит увеличить и пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу. Вторая – на октябрь предусмотрена еще одно повышение выплат для тех, кто достиг определенного возраста. В результате пенсионеры старше 70 лет, которые выполнили требования по стажу и получают меньше 3 тыс. грн, могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Минимальная пенсия для них составит 3 тыс. грн с 1 октября (повысят тем, у кого меньше). При этом, если нет необходимого стажа:

пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет установят минимальную выплату в размере 2500 грн;

пенсионерам в возрасте от 80 лет – 2600 грн.

Что будет с рынком недвижимости

Традиционно осенью в Украине начинается активный бизнес-сезон, кроме того, в Киев и другие крупные города приезжают студенты, рабочие. В результате увеличивается спрос на аренду и (не так существенно) на продажу жилья. В этом же году ситуация обстоит иначе. Стимулируют повышение спроса переселенцы, однако большинство из них уже переехали и успели найти свое жилье.

Хотя эксперты говорят о снижении стоимости жилья примерно на 30% (при покупке), в реальности же эту разницу "съедает" курс валют. В начале февраля доллар можно было купить за 28,1 грн, а сейчас приходится отдавать около 40,1 грн.

Риелтор Юлия Смирнова поясняет: сейчас жилье покупают исключительно для собственных нужд. Если до полномасштабной войны недвижимость использовали как метод инвестиций, сейчас этот актив больше не считается надежным. В валюте цены снизились на 15-30%, а покупательная способность украинцев упала.

Многие, как говорят риелторы, ставят ту цену, за которую они хотят продать жилье, и не спеша ждут покупателя. А вот то небольшое количество украинцев, которые действительно хотят продать недвижимость, готовы сходу "скидывать" 30% цены.

Что будет с рынком труда

"Некоторые представители бизнеса откладывали активности до бизнес-сезона. Но значительным ли будет оживление, насколько сильно оно отразится на количестве вакансий, говорить слишком рано", – говорит эксперт рынка труда Руслана Березивська.



Вероятно, осенью увеличится количество вакансий в сферах маркетинга и рекламы. При этом кардинальных и ощутимых изменений аналитики не ожидают. Ситуация будет в первую очередь зависеть от того, как будет развиваться военная обстановка на фронтах.

Сейчас говорить о возобновлении зарплат до довоенного уровня слишком рано. Однако предприятия начали улучшать условия для ключевых сотрудников, от которых зависит финансовый результат. Березивська считает, что пока они все еще не зарабатывают столько же, сколько могли зарабатывать до полномасштабной войны.

Как изменят выплату субсидий

С 1 октября украинцы смогут оформлять субсидии через Пенсионный фонд. Это сделали для того, чтобы переселенцам не нужно было иметь дело с органами соцзащиты по месту своей регистрации. Кроме того, стало понятно, что электронная система Пенсионного фонда (они собирают данные о стаже) оказалась куда более совершенная, чем система Минсоца.

Итак, украинцев ждут такие новшества: оформления будут проводить через Пенсионный фонд, а субсидии будут начислять безработным, без учета дохода. Кроме того, для тех, кто лишился централизованного отопления, увеличат норму потребления электроэнергии.

"Украинцы в новом отопительном периоде будут с субсидиями, несмотря на военную агрессию России против нашего государства. Уже через несколько недель начнется отопительный сезон", – говорится в сообщении Минсоцполитики.



Также в случае, если украинцам отключат отопление (например, из-за военных действий), размер субсидии на электроэнергию увеличат.

Кроме того, еще одно новшество, которое коснется военных, врачей, учителей и ученых. Они могут получить кредит на квартиру на 20 лет (со ставкой 3% годовых). Для остальных украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, программа стартует с 2023 года. Ставка составит 7% годовых.

В целом октябрь в Украине – будет сложным месяцем. А ситуация в коммунальной сфере, с системой отопления, энергетикой будет в первую очередь зависеть от успехов ВСУ.