8 советов, которые помогут выжить после ядерного взрыва

Совет первый

Если у вас хорошо оборудованное помещение глубоко под землей, на поверхность лучше несколько месяцев не подниматься. Там должно быть все необходимое для жизнедеятельности: чистая вода, еда, медикаменты. Следует запомнить, что входит в противорадиационную аптечку:

Ондансетрон – противорвотное средство, устраняющее тошноту, необходимое для борьбы с основными проявлениями первичной реакции при радиационном воздействии.

Калий йодид – для профилактики накопления радиоактивного йода в щитовидной железе.

Радиогардас – для профилактики накопления в организме и ускорения выведения из него радиоизотопов цезия и рубидия.

Совет второй

Если у вас нет специального помещения, но вы смогли найти временное убежище от радиации, стоит оставаться там, пока не спадет вторая волна радиации и несколько раз не пройдет радиационный дождь. Должно пройти хотя бы несколько дней, а лучше месяц. Только после этого можно решать, стоит ли покидать убежище вам и вашей семье.

Совет третий

Если ядерный взрыв застал вас в обычном подвале, не стоит беспокоиться. В этом случае очень важно действовать четко и слаженно. Быстро закройте все щели и двери (желательно железными листами) и два-три ближайших дня оставайтесь в подвале. От радиации вас это не спасет, но вы сможете переждать радиоактивный дождь и пыль.

Совет четвертый

В случае ядерного взрыва очень важно оставаться вместе, ведь единолично никто не выживет. Соберите всю пищу и воду, которая есть у людей, оказавшихся рядом с вами, и разделите на равные небольшие порции на всех.

Совет пятый

Чтобы минимизировать отходы жизнедеятельности, лучше ничего не есть в первый день после ядерного взрыва. Также стоит сразу создать отдельный уголок в подвале или месте временного убежища, где все будут справлять свои естественные потребности.

Совет шестой

Если вы переждали первые дни в подвале и решили покинуть убежище и двигаться в более безопасное место, необходимо делать это по ветру (т.е. чтобы ветер дул вам в спину). Также не забудьте прикрыть нижнюю часть лица влажной тканью, так вы будете вдыхать меньше радиоактивной пыли сохраните легкие.

Совет седьмой

Не забудьте взять с собой одежду с длинными рукавами и капюшоном, небольшой запас пищи (вся она должна оставаться в герметичной упаковке), респиратор (по возможности противогаз), перчатки, резиновые сапоги и защитные очки. Когда прибудете в безопасное место, не забудьте это все аккуратно снять, не касаясь голой кожей.

Совет восьмой

Зона поражения простирается минимум на 3-5 километров, именно столько вам нужно будет пройти. Во время своего путешествия не прикасайтесь обнаженными руками к другим предметам, даже к обычной земле.

Мы собрали для вас 8 главных полезных советов, которые помогут вам выжить после ядерного взрыва, а также как спастись от радиации, радиоактивной пыли и дождя.