Ядерный удар по Москве и Санкт-Петербургу. Сколько погибнет людей от взрыва и радиации

Согласно моделированию, проведенному изданием Newsweek с помощью сервиса Nukemap (создан историком науки и ядерных технологий Алексом Веллерстайном) новая ядерная гравитационная бомба B61-13 мощностью 360 килотонн, разрабатываемая Пентагоном, может нанести существенный ущерб Москве с 12,6 млн жителей.



Число погибших в Москве людей в оценивается в 311 480 человек, а раненых — 868 860 человек.

Любой, кто находился в радиусе чуть более 3 км от места взрыва, подвергнется настолько высокому уровню воздействия радиации, что умрет в течение месяца, а 15% выживших позже умрут от рака.

По данным Nukemap, примерно в 3 км от места взрыва бомбы рухнут здания, возникнут пожары.

Все, что находится в радиусе примерно 1 км от места взрыва, будет уничтожено огненным шаром — будут разрушены все здания, также все жилое умрет.

Если бомба B61-13 будет запущена в Петербурге, она может оказаться еще более разрушительной: погибнет около 360 150 человек, будет ранено 685 930 человек.

В четверг президент Владимир Путин подписал закон о выходе из глобального договора о запрещении испытаний ядерного оружия — Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США осудили этот шаг Кремля.

“Действия России будут лишь подрывать доверие к международному режиму контроля над вооружениями”, — заявил в своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен. Пока США не угрожали ядерной бомбой. Помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб заявил, что разработка новой бомбы “отражает меняющуюся среду безопасности и рост угроз со стороны потенциальных противников”. Пламб добавил, что Штаты обязаны использовать все возможности для сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки.