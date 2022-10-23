Кризис на рынке автозапчастей. В России резко подорожал ремонт автомобилей после начала вторжения в Украину

Российские страховые компании предложили в два раза увеличить сроки ремонта в рамках ОСАГО, а также разрешить использовать б/у запчасти. Это связано с вызванным санкциями дефицитом оригинальных запчастей. Сибирь.Реалии – о том, как, по оценкам автовладельцев и экспертов, усложнился и подорожал ремонт автомобилей в России после начала российского вторжения в Украину.

"Увидел цены и обалдел"

В 2019 году новосибирец Дмитрий Бураков купил в салоне новый Renault Duster. По его словам, с тех его автомобиль несколько раз проходил плановое техническое обслуживание, стоимость которого резко выросла весной 2022 года.

– Я делал обычное плановое ТО у дилера, меняли свечи, масло, все фильтры, – говорит Дмитрий. – И, чтобы вы понимали, прошлое ТО мне обошлось в 13 тысяч, а нынешнее – в 22 тысячи. Вот и считайте. Ну, я еще свечи поменял, чего в прошлый раз не делал. То есть на 30–40% цены точно выросли. Опять же, я бы не сказал, что чего-то нет, если мы говорим об этой мелочевке: свечи, фильтры и так далее. Это все есть, и оригиналы есть, и аналоги есть. Просто сейчас сложилась такая ситуация, что проще поставить аналоги, а не ждать полгода, пока привезут некоторые оригинальные детали. Можно ли назвать это кризисом? Ну, наверное да. Ничего хорошего уж точно.

Абаканцу по имени Владимир летом нужно было срочно поменять ремень ГРМ на его Volkswagen Passat 2009 года выпуска. Но срочного ремонта не получилось, поскольку необходимой детали не оказалось в наличии ни в салонах, ни на так называемых городских авторазборах.

– Наверное, скоро мы придем к тому, что срок ремонта вообще, в том числе по страховке, увеличится, – полагает Владимир. – Например, я ждал три недели, пока привезут ремень ГРМ, а потом цены увидел и обалдел. Раньше он стоил 13 тысяч, а сейчас 26 – ровно вдвое. Конечно, это плохо, но выхода нет: либо искать замену оригинальным деталям, либо брать б/у, либо ходить пешком. И ОСАГО тут не исключение, страховые компании тоже тебе ремень ГРМ из воздуха не придумают. Куда деваться? Никуда. Остается ждать, когда рынок как-то приспособится, если приспособится, конечно.

Юлия Зинченко

Хозяйка магазина автомобильных запчастей из Абакана Юлия Зинченко говорит, что все детали для автомобилей массового производства (так называемый масс-маркет) можно заказать и сейчас, несмотря на прекращение поставок из Европы. Но уже по принципиально иной цене. Например, поставщики открыли новый канал, начав привозить некоторые виды комплектующих через Дубай.

– Запчасти пока есть, – рассказала Юлия. – Кое-что, конечно, исчезло, но это примерно 10% от ассортимента. Если какой-то детали нет, но она сильно нужна, то можно привезти через Арабские Эмираты. То есть в принципе есть запчасти на любые машины: европейские, корейские, японские и так далее. Как такового дефицита мы не видим, поскольку, как я понимаю, на место ушедших с рынка производителей приходят другие. Например, один из производителей свечей объявил об уходе, после чего цены сразу же выросли, причем поднял их не производитель, а местные дилеры. Но вместо этого производителя появился новый, который предлагает более бюджетные варианты. А по поводу цен, да, они подросли. Сначала это было незаметно, но сейчас, можно сказать, что по каким-то позициям выросли в два раза, по каким-то – процентов на 30. Особенно сильно подорожали моторные масла.

"Про Bentley можете забыть"

По словам менеджера одного из дилерских салонов Красноярска Виктора, больше всего от дефицита запчастей и расходных комплектующих страдают владельцы элитных авто.

– Если у вас, скажем, Toyota RAV4, то жить, в принципе, можно, – говорит сотрудник автосалона. – На японцев более-менее все есть, хотя цены, конечно, растут, и весной была настоящая паника. Если встал двигатель – тоже можно привезти, только придется подождать. Как вы знаете, Сибирь и Дальний Восток традиционно ориентированы на Японию, поэтому это один из наиболее массовых сегментов. И владельцы пока не особо жалуются. Но если у вас какой-то немец премиум-класса, Porsche или что-то такое, то тут возникнут сложности. Условно про Bentley вообще можно забыть.

В марте японские компании Honda и Mazda заявили, что перестанут поставлять машины и автозапчасти на территорию России из-за вторжения в Украину, однако эксперты констатируют, что комплектующие для японских авто, а также запчасти для европейских машин, сделанные в Азии, все равно попадают на российский рынок. Их продолжают привозить менее известные поставщики, которые с началом войны не захотели уходить из России. На рынке сложилась тенденция: чем дороже автомобиль, тем сложнее его отремонтировать, отмечает также основатель сервиса по оценке и подбору автозапчастей "СтокПро" Артем Потехин.

Артем Потехин

– Например, никто (до начала войны) не держал в России на складе запчасти для "Роллс-Ройса", – говорит Потехин. – Соответственно, когда прекратились поставки, что-то достать очень сложно. Porsche – точно так же. Если брать более массовые – Меrsedes, BMW, Audi, Тоyota – крупных узлов там тоже сразу после начала кризиса стало не хватать, расходников были какие-то запасы, но вскоре и они подошли к концу.

Сейчас в основном не хватает каких-то крупных механических систем: двигателей, коробок, редукторов, раздаток и так далее, если мы говорим о новых запчастях главных массовых брендов. Оригинальных лобовых стекол нет, оригинальных кузовных деталей на определенные модели, люди жалуются, что не хватает оригинальных расходников – фильтров, колодок и другого. Основная проблема при этом, конечно, с немецким автопромом, потому что из автозапчасти, например, из Японии так или иначе привозятся. В то же время поставки из Европы, особенно для премиальных автомобилей, фактически встали. Бывают ситуации, когда нужно менять коробку на гарантийном Меrsedes, но ставить нечего, поэтому ставят уже бывшую в использовании коробку.

Если вы живете условно в Красноярске, у вас BMW и нужно заменить лобовое, то вариантов совсем немного. Можно обратиться в компанию, которая возит китайские стекла, подобрать аналог. Можно обратиться в компанию, которая изготавливает стекла по лекалам. Либо искать на разборках б/у стекла. У меня многие знакомые так и делают: ставят б/у. Есть реальная история из Москвы: человек хотел поставить стекло на Меrsedes GLE, но новое стоило 500–700 тысяч. Проще найти аналог за 50.

– Ситуация в премиальном сегменте безысходная, и в ближайшие годы она не изменится, – добавляет автомобильный эксперт Сергей Асланян. – Поставок из Европы нет. Можно, конечно, заказать какие-то детали из Китая, но они будут "восьмого" сорта. В других сегментах попроще. Особенно, если речь о концерне PSA – Citroen, Peugeot и другие, поскольку они уже давно производятся в Китае. И детали, которые сделаны в Китае, приходят на рынок как оригинальные, причем неплохие по качеству. Поэтому, в общем, починить какого-нибудь американца или европейца – можно именно за счет того, что запчасти для них давно делают в Китае. Здесь важно только выбрать китайский оригинал, а не контрафакт, который делается также в Китае.

С началом войны и санкций российское правительство легализовало так называемый параллельный импорт, когда товары в страну можно ввозить без согласия правообладателя. Автомобильные запчасти попали в перечень продукции, которую разрешили импортировать через параллельный импорт. Однако, по словам Артема Потехина, эта система пока не работает.

Продажа колесных дисков в Москве

– Параллельный испорт утонул в бюрократии, видимо, потому что российскому государству не до него. Например, в список параллельного импорта включили марку Меrsedes. Ок, какая-то компания покупает запчасти за границей и привозит их на таможню. А там им говорят: "Ребята, все хорошо, вы ввезли товар, но давайте теперь сертификат на продукцию". А сертификат может выдать только владелец бренда, то есть компания Меrsedes. И если там запросить сертификат, они, конечно, пошлют подальше. И все: зачасти так и лежат на таможне, – говорит Потехин.

"Это самый серьезный кризис"

В октябре Союз страховщиков России заявил, что считает возможным рассмотреть предложение участников рынка по изменению условий страхового ремонта по ОСАГО. Страховые компании предложили увеличить срок ремонта с 30 до 60 дней, а также дать им возможность использовать бывшие в употреблении запчасти. Страховщики жалуются, что не могут вовремя сделать ремонт на фоне дефицита запчастей. Клиенты в свою очередь подают на страховые в суд из-за нарушений сроков обслуживания. По мнению Сергея Асланяна, страховые компании, которые в России получают сверхприбыли, используют проблемы, чтобы пролоббировать снижение издержек и изменить правила рынка, повышая в дальнейшем цены.

Сергей Асланян

– Для ОСАГО это прекрасный повод поиграть с ценами: видите ли, сложился кризис, цены выросли, поэтому надо увеличить стоимость возмещения. Перед ОСАГО же в очередной раз стоит задача обмануть всю страну в юридическом смысле: придумать схему, когда мы сможем ставить вам любые запчасти, назначая на них свою цену. И каждый раз, когда мы слышим, что ОСАГО находится в кризисе и под это придумываются новые аргументы, нас всегда обманывают. Потому что закон об ОСАГО черным по белому требует от любой страховой компании убыточность не менее 77%.

Например, если страховая компания выплатила один рубль, то убыточность составляет один рубль. И если компания в год собрала с клиентов денег на миллион рублей, то 770 тысяч она обязана заплатить клиентам в качестве покрытия рисков. Но за всю историю существования ОСАГО такого не было ни разу. Обычно – не больше 55%. И поскольку реформ ОСАГО ни разу не проводили, дел о мошенничестве никто не заводил, нам каждый год под прикрытием государства лукаво заявляют, что надо принимать меры, иначе, говорят нам, все будет плохо. И всегда это обман.

Страховые компании всегда пытаются есть в три глотки, пока есть возможность. Например, сейчас нам говорят, что якобы нарушение логистических связей иногда является поводом для удорожания запчастей. Например, юридические лица, которые привозили запчасти для Peugeot, ничего не изменили: те же самые контрагенты, поставщики и транспортные компании. Однако в России началась паника: логистические коридоры якобы развалились, поэтому сейчас все будет очень дорого. Этого нет, но кто же проверит? – говорит Сергей Асланян.

Страховые компании предлагают смягчить условия ремонта по ОСАГО до тех пор, пока в России заработает параллельный импорт или рынок иначе приспособится к сложившейся ситуации. По словам Артема Потехина, в ряде случаев у страховщиков действительно нет выхода, особенно когда речь о серьезном ремонте: замене двигателя или коробки передач.

– Страховщики сейчас попали между двумя жерновами. С одной стороны, есть срок, за который они должны сделать ремонт, с другой – отсутствие запчастей. И они пытаются из этой ситуации выйти. Если раньше была история, что они сами вели клиентов на ремонт в сервис, то сейчас они стараются просто отдать деньгами, потому что сроки ремонтов непрогнозируемые. Кроме того, они сейчас уходят к ремонту б/у запчастями. Но у них безвыходная ситуация, потому что как ремонтировать машину, если нет запчастей? Реальность такова, что с одной стороны – запчастей нет, с другой стороны – они выросли в два раза в цене. Соответственно, страховое производство должно вырасти вдвое примерно в цене, но оно выросло на 17–30% в зависимости от компании. Конечно, можно пенять на страховщиков, что они хотят нажиться, но ситуация объективно сложная.

Так или иначе, эксперты прогнозируют удорожание полисов ОСАГО, с одной стороны, и переориентацию российского рынка на поставки из Азии – с другой.

– Я думаю, что в будущем удорожания полисов ОСАГО, когда условно был рубль, а стало 100, не будет. Каждый раз будет подобное нытье в прессе о том, что надо расширить тарифный коридор (система тарифных ставок при ОСАГО. – СР), потому что система якобы рухнет из-за дорогих деталей. И, конечно же, будет повышение цен: напрямую или косвенно, я думаю, цены будут повышать четыре раза в год, – считает Сергей Асланян.

Выставка китайского автопрома в 2018 году

– Да, я думаю это наиболее серьезный кризис на рынке за последние годы, – говорит Артем Потехин. – Было время, когда запчасти могли привозить "всерую", что называется, но сейчас производители замкнули все поставки непосредственно на себе. И сейчас они прекратили поставки, а "серых" поставщиков с рынка убрали некоторое время назад. Как это решить? Думаю, есть вариант убрать на законодательном уровне сертификацию. Конечно, тогда пойдет контрафакт, но в противном случае не будет вообще ничего. Что касается перспектив, то рынок всегда сможет переключиться, я считаю. Будут все переходить на аналоги от компаний из Азии, которые в свою очередь подстроятся под европейские модели. Новых машин из Европы у нас в России все равно в ближайшее время не будет, поэтому рынок будет переориентироваться на Китай и так далее. Условно через пять лет половина парка новых авто будет из Китая. Перейдем на Китай. Если с ними не поругаемся.