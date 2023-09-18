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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Сентябрь » 18 » 17:20:44
 

Оновлення автомобіля у Житомирі

Вчера, 17:24:44 486 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Оновлення автомобіля у Житомирі

Оновити та відремонтувати свій автомобіль можна дешево й сердито, використовуючи б/у запчастини. Вторинний ринок автомобільних запчастин – це гарний спосіб заощадити на ремонті та обслуговуванні ТЗ. Автозапчастини, що були у використанні, у хорошому стані коштують дешевше і дозволяють намотати ще кілька тисяч кілометрів на тахометрі. 

Але не можна б/у деталі та вузли купувати наосліп чи не у перевірених продавців. Особливо прискіпливо варто придивлятись до:

  • елементів кузова, особливо тих авто, що були після ДТП: двері, капот, вітрове, бічні стекла;
  • подушок безпеки, оскільки неможливо перевірити їхню працездатність, передбачити поведінку під час експлуатації;
  • комплектуючих ходової: супорти, колодки, циліндри, шланги, підсилювачі керма, рульові наконечники, тяги, кульові опори;
  • пристроїв системи охолодження: радіатори, помпи, термостати;
  • складних агрегатів: коробки передач, компресори, силові агрегати із сумнівною історією, без гарантійного талону. 


Одним із варіантів оновлення авто є встановлення оптики та додаткових фар для комфортного та безпечного переміщення у темряві та складних погодних умовах. Найбільш прогресивним рішенням є світлодіодні фари на машину дальнього, ближнього, робочого світла. Але про все по порядку. 

Переваги та недоліки б/у запчастин

Якщо ви хочете заощадити на ремонті свого автомобіля, то купівля б/у запчастин може бути гарним рішенням. На автозапчастини з вторинного ринку зазвичай звертають увагу власники машин віком 10-15 років. 

Переваги та недоліки б/у запчастин

Перевагами такого вибору є:

  • Наявність необхідної деталі. Трапляються ситуації, коли на ринку неможливо знайти потрібну деталь, оскільки транспортний засіб було знято з виробництва. Вибрати вийде лише серед вживаних варіантів. До речі, багато автовласників сьогодні купують б/у автозапчастини Житомир на маркетплейсі Авторіа. Там працюють лише перевірені продавці й ціна від перших рук.
  • Низька вартість. Знаючи особливості автомобіля та нюанси роботи його комплектуючих, на вторинному ринку можна заощадити кошти, а це – до 50% від загальної суми ремонту.
  • Надійність. Б/у запчастини проходять перевірку та тестування перед продажем. Відновлені та перевірені комплектуючі гарантують, що автомобіль прослужить довго, не потребуючи додаткового ремонту. Але бажано мати гарантію від продавця. 
  •  Оригінальні запчастини. На вторинному ринку можна придбати оригінальні деталі, особливо актуально для іномарок.


У вживаних комплектуючих звісно є недоліки. Адже це все-таки деталі, що були у вжитку, і частину свого ресурсу виробили, незалежно від того, наскільки якісно вони відновлені. Виміряти ступінь зносу не завжди можливо, і важко спрогнозувати, наскільки швидко закінчиться ресурс експлуатації. Але є такі випадки, коли оригінальна б/у запчастина служить довше, ніж нова неоригінальна. 

Світлодіодні фари на машину: чому варто вибирати? 

Хоча освітлювальні LED пристрої обходяться дорожче галогенових та ксенонових, купити світлодіодні фари вигідніше у плані:

  • Довговічності. Термін експлуатації світлодіодної оптики сягає 50 000 годин безперервної роботи. Тим, хто помірно користується фарами і не проводить у дорозі всю ніч, таких ламп вистачить на три роки та більше. 
  • Енергоефективності. LED лампи не викликають перевитрати палива і не перевантажують бортову мережу. ККД світлодіодів досягає 80% - це більше, ніж у будь-яких інших джерел світла. 
  • Яскравості світла. LED оптика виробляє яскраве біле світло до 3500 Люмен. Як правило, найчастіше у фари встановлюють лампи з кольоровою температурою 5000К або 6000К (білий або білий з блакитним відтінком);
  • Компактності. Маленькі розміри джерел світла дозволяють створювати вдосконалену оптику. 
  • Надійності. Світлодіоди добре витримують вібрацію і надійно працюють під час їзди нерівною дорогою.  
Керівництво по встановленню світлодіодних фар 

Керівництво по встановленню світлодіодних фар 

Інструкція зі встановлення світлодіодних фар:

  • Вимкніть акумулятор автомобіля, щоб запобігти короткому замиканню або удару струмом.
  • Зніміть старі фари за допомогою викрутки або ключа залежно від моделі автомобіля. Від'єднайте дроти від фар і обережно вийміть їх із кріплень.
  • Встановіть нові світлодіодні фари у кріплення, переконавшись, що вони відповідають формі та розміру старих фар. Підключіть дроти до фар, дотримуючись колірної схеми або маркування. Затягніть кріплення, щоб зафіксувати фару.
  • Підключіть акумулятор автомобіля та перевірте роботу світлодіодних фар. Вони повинні світитися яскраво і рівно, без мерехтіння чи перегорання. 
  • Налаштуйте кут нахилу світлодіодних фар, щоб вони не засліплювали зустрічних водіїв чи пішоходів. 
 

Висновок

Підходьте до оновлення автомобілю виважено й відповідально. Вибирайте запчастини у перевірених продавців, які пропонують гарантії та адекватні ціни.

Тэги: автозапчасти, ремонт авто, автомобили

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