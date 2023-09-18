Оновлення автомобіля у Житомирі

Оновити та відремонтувати свій автомобіль можна дешево й сердито, використовуючи б/у запчастини. Вторинний ринок автомобільних запчастин – це гарний спосіб заощадити на ремонті та обслуговуванні ТЗ. Автозапчастини, що були у використанні, у хорошому стані коштують дешевше і дозволяють намотати ще кілька тисяч кілометрів на тахометрі.

Але не можна б/у деталі та вузли купувати наосліп чи не у перевірених продавців. Особливо прискіпливо варто придивлятись до:

елементів кузова, особливо тих авто, що були після ДТП: двері, капот, вітрове, бічні стекла;

подушок безпеки, оскільки неможливо перевірити їхню працездатність, передбачити поведінку під час експлуатації;

комплектуючих ходової: супорти, колодки, циліндри, шланги, підсилювачі керма, рульові наконечники, тяги, кульові опори;

пристроїв системи охолодження: радіатори, помпи, термостати;

складних агрегатів: коробки передач, компресори, силові агрегати із сумнівною історією, без гарантійного талону.



Одним із варіантів оновлення авто є встановлення оптики та додаткових фар для комфортного та безпечного переміщення у темряві та складних погодних умовах. Найбільш прогресивним рішенням є світлодіодні фари на машину дальнього, ближнього, робочого світла. Але про все по порядку.

Переваги та недоліки б/у запчастин

Якщо ви хочете заощадити на ремонті свого автомобіля, то купівля б/у запчастин може бути гарним рішенням. На автозапчастини з вторинного ринку зазвичай звертають увагу власники машин віком 10-15 років.

Перевагами такого вибору є:

Наявність необхідної деталі. Трапляються ситуації, коли на ринку неможливо знайти потрібну деталь, оскільки транспортний засіб було знято з виробництва. Вибрати вийде лише серед вживаних варіантів. До речі, багато автовласників сьогодні купують б/у автозапчастини Житомир на маркетплейсі Авторіа. Там працюють лише перевірені продавці й ціна від перших рук.

на маркетплейсі Авторіа. Там працюють лише перевірені продавці й ціна від перших рук. Низька вартість. Знаючи особливості автомобіля та нюанси роботи його комплектуючих, на вторинному ринку можна заощадити кошти, а це – до 50% від загальної суми ремонту.

Надійність. Б/у запчастини проходять перевірку та тестування перед продажем. Відновлені та перевірені комплектуючі гарантують, що автомобіль прослужить довго, не потребуючи додаткового ремонту. Але бажано мати гарантію від продавця.

Оригінальні запчастини. На вторинному ринку можна придбати оригінальні деталі, особливо актуально для іномарок.



У вживаних комплектуючих звісно є недоліки. Адже це все-таки деталі, що були у вжитку, і частину свого ресурсу виробили, незалежно від того, наскільки якісно вони відновлені. Виміряти ступінь зносу не завжди можливо, і важко спрогнозувати, наскільки швидко закінчиться ресурс експлуатації. Але є такі випадки, коли оригінальна б/у запчастина служить довше, ніж нова неоригінальна.

Світлодіодні фари на машину: чому варто вибирати?

Хоча освітлювальні LED пристрої обходяться дорожче галогенових та ксенонових, купити світлодіодні фари вигідніше у плані:

Довговічності. Термін експлуатації світлодіодної оптики сягає 50 000 годин безперервної роботи. Тим, хто помірно користується фарами і не проводить у дорозі всю ніч, таких ламп вистачить на три роки та більше.

Енергоефективності. LED лампи не викликають перевитрати палива і не перевантажують бортову мережу. ККД світлодіодів досягає 80% - це більше, ніж у будь-яких інших джерел світла.

Яскравості світла. LED оптика виробляє яскраве біле світло до 3500 Люмен. Як правило, найчастіше у фари встановлюють лампи з кольоровою температурою 5000К або 6000К (білий або білий з блакитним відтінком);

Компактності. Маленькі розміри джерел світла дозволяють створювати вдосконалену оптику.

Надійності. Світлодіоди добре витримують вібрацію і надійно працюють під час їзди нерівною дорогою.

Керівництво по встановленню світлодіодних фар

Інструкція зі встановлення світлодіодних фар:

Вимкніть акумулятор автомобіля, щоб запобігти короткому замиканню або удару струмом.

Зніміть старі фари за допомогою викрутки або ключа залежно від моделі автомобіля. Від'єднайте дроти від фар і обережно вийміть їх із кріплень.

Встановіть нові світлодіодні фари у кріплення, переконавшись, що вони відповідають формі та розміру старих фар. Підключіть дроти до фар, дотримуючись колірної схеми або маркування. Затягніть кріплення, щоб зафіксувати фару.

Підключіть акумулятор автомобіля та перевірте роботу світлодіодних фар. Вони повинні світитися яскраво і рівно, без мерехтіння чи перегорання.

Налаштуйте кут нахилу світлодіодних фар, щоб вони не засліплювали зустрічних водіїв чи пішоходів.

Висновок

Підходьте до оновлення автомобілю виважено й відповідально. Вибирайте запчастини у перевірених продавців, які пропонують гарантії та адекватні ціни.