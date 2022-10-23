Жителей Херсона заставляют уезжать. На левый берег Днепра принудительно вывезли уже 25 тысяч человек

В аннексированной Херсонской области с правого берега Днепра на левый по состоянию на 22 октября вывезли около 25 тысяч человек, сообщил замглавы назначенной Россией администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Люди активно перебираются, потому что сегодня приоритет — это жизнь. Мы никого не принуждаем, никого насильно никуда не тащим. Есть какая-то часть „ждунов“ — они ждут ВСУ», — сказал он журналистам.



Ранее глава региона Владимир Сальдо говорил, что на левый берег Днепра и в регионы РФ планируют вывезти 50–60 тысяч человек. Больше пяти тысяч жителей, по данным СМИ, разместили в санаториях Краснодарского края.

В Херсоне, где сперва не объявляли эвакуацию, от жителей потребовали «незамедлительно» уехать из города

22 октября местная администрация заявила, что жители Херсона должны уже «сегодня» переправиться на левый берег Днепра «из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак». 23 октября министр просвещения РФ Сергей Кравцов также призвал учителей, которые работают в Херсонской области, переехать на левый берег Днепра, в Крым или Краснодарский край.



В администрации аннексированного региона ранее объясняли эвакуацию тем, что украинские силы якобы готовятся разрушить дамбу Каховской ГЭС. В Институте изучения войны после этого заявили, что Россия, вероятно, хочет повредить дамбу и возложить ответственность на Украину, чтобы прикрыть свое отступление и не дать украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сказал 20 октября, что российские военные заминировали дамбу и могут ее взорвать.



На фоне «незамедлительной» эвакуации из Херсона в городе возникли проблемы с доступом в интернет, а 23 октября назначенные Россией власти региона сообщили, что в Херсоне при взрыве автомобиля, в который заложили взрывное устройство, погиб один мирный житель, а еще трое пострадали.

Люди, эвакуированные из Херсона, в автобусе прибывают на пароме в город Олешки Херсонской области. 22 октября 2022 года

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Жителей Херсона вывозят по переправе, но в работе речного транспорта возникли перебои, сообщили в администрации Херсонской области, назначенной после аннексии. «Такая проблема действительно есть, но ее масштаб сильно преувеличен, а причины искажены», — заявили в администрации. Там отметили, что проблемы возникли из-за того, что резко увеличилось количество людей, желающих выехать из города, а не из-за того, что органы власти вывозят свои архивы, как об этом пишут в соцсетях. После первых сообщений о перебоях в работе речного транспорта власти запустили дополнительные катера.

Жителям Херсонской области, переехавшим в Россию, начали выдавать сертификаты на жилье в российских регионах. Первыми стали Краснодарский край и Ставрополье, сообщил 23 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Будем и дальше использовать этот механизм для тех, кто захочет переехать», — заявил он. В постановлении правительства РФ сказано, что на жилищные сертификаты на покупку квартиры или дома в любом регионе России могут рассчитывать «жители Херсона и правобережной части Херсонской области», которые прибыли «в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов РФ».

Эвакуированные жители Херсона на вокзале в Джанкое в Крыму. 21 октября 2022 года

Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Жителей Херсонской области «перемещают» на фоне наступления ВСУ

Российские силы продолжили вывод войск из западной части Херсонской области, заявил американский Институт изучения войны (ISW) в сводке по итогам 22 октября. Институт сослался на заявление Генштаба ВСУ о том, что отдельные подразделения России продолжили покидать территорию региона, а украинская армия освободила села Чаривное и Чкалово. Российские «военкоры», а также Кирилл Стремоусов при этом утверждают, что украинская армия оставила в Херсонской области село Безыменное (расположено возле Чкалово). В украинском Генштабе также заявили, что российские офицеры и медперсонал покинули город Берислав, а в Херсоне российские военные отбирают у местных жителей транспорт, чтобы покинуть город. Другие источники это не подтверждали.

ВСУ продолжают «двигать линию фронта» в Херсонской области, в России это не подтверждают

О том, что украинская армия сместила линию фронта, 23 октября заявила представитель оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, Россия переводит свои войска с правого берега Днепра, чтобы сконцентрировать силы на левом берегу. В Минобороны РФ в этот же день сообщили, что в Херсонской области украинские силы безуспешно атаковали позиции российских войск в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка. Стремоусов в то же время заявил, что «все попытки украинских подразделений вклиниться вглубь нашей обороны отбиты». По его словам, в регионе «усиливаются, укрепляются линии обороны, на данном этапе все стабильно и без осложнений».