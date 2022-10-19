В Херсоне объявлена эвакуация населения. Что это значит?

По этому поводу высказываются три версии.

1. Россияне готовятся к отступлению на левый берег Днепра. То есть - готовятся к оставлению Херсона. Это будет сильным информационно-политическим ударом по России, но военная логика в этом решении есть. На правом берегу сейчас сосредоточены одни из самых боеспособных подразделений российской армии, что признают и в Украине. Дальнейшее их пребывание там в условиях проблем с коммуникациями через Днепр создаёт угрозу их окружения и разгрома, что будет чувствительным ударом для всей российской армии. Выстроить долгосрочную оборону по левому берегу Днепра проще. В тоже время очевидный минус такого «манёвра» с точки зрения России - потеря всяких перспектив наступления на Николаев и Одессу. И это не говоря уже о тяжелейшем моральном ударе, который вызовет уход из Херсона после уже провозглашённой его аннексии.

2. Заявление Суровикина сделано с целью дезинформации (такая версия встречается в Украине) и для создания у украинского командования ложного представления о якобы планах россиян уйти с правого берега Днепра. Возможный мотив - побудить ВСУ отсрочить возобновление наступления и использовать это время для укрепления оборонительных позиций.

3. Заявление Суровикина не означает план россиян на отход с правого берега Днепра, а призвано показать с каким «трудным наследием» приходится иметь дело новому командующему и «повысить» его заслуги, если Херсон россиянам удастся удержать. Что касается объявленной эвакуации, то у неё также есть своя военная логика - уменьшение числа мирного населения на правом берегу позволит разгрузить ограниченные транспортные коммуникации и задействовать их в полном объёме для нужд снабжения правобережной группировки российских войск.

После вчерашнего заявления российского командующего «спецоперацией» генерала Суровикина о вероятности «непростых решений по Херсону», а также с учётом объявленной Сальдо эвакуации из Херсонской области на левый берег Днепра, наиболее обсуждаемый вопрос - что все это значит? И что в ближайшее время будет на херсонском участке фронта?