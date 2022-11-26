«Трупаки валяются и каска полная крови», - ВСУ после боя сняли на видео позицию ВС РФ, ставшую братской могилой для оккупантов

Тела ликвидированных российских солдат разбросаны вокруг: в окопах, на разбитой бронемашине. Жуткое впечатление производит лежащая на земле каска российского оккупанта, заполненная кровью почти до краев.



"Трупаки валяются. Окопы российские. Вот еще один. Вон "бэха" подбитая… Еще один валяется… Вот еще жмуры. Каска полная крови. Оккупанты, твари. Так мы их разбили", - комментирует ролик украинский защитник.



Видео прокомментировал в Telegram украинский журналист Денис Казанский. Он отметил, что РФ буквально заваливает Донбасс "мясом" своих мобилизованных граждан.



"Мясорубка там страшная. Вместо посиделок поехавшего Путина с подставными солдатскими матерями показали бы в России лучше эти кадры. Может быть, кто-то задумался бы о безумии происходящего. Ведь все эти люди гибнут просто так, ни за что, без всякого смысла. Просто потому что у мстительного маньяка на старости лет уехала кукуха, и ему захотелось поиграть в солдатиков", - возмутился украинский журналист.