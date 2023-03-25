«Наши окопы завалены трупами, против нас выставили загрядотряды» - российские мобилизованные обратились к Путину. ВИДЕО

«Это село Водяное под Донецком. Там, где наши СМИ говорят, что мы наступаем успешно. На самом деле, это не так. Тут очень и очень большие потери».

«Здесь находятся остатки отряда «Шторм» 5 бригады 1 корпуса 8 армии, штатаная численность была 161 человек. Я, командир отряда шторм (неразборчиво) Виктор Николаевич получил боевую задачу выйти на позицию — посёлок Водяное. В ходе штурма было выявлено, что достаточно трудно было нести наступление на данном участке. <..> В итоге, наше руководство решило нас гнать на пулеметы, на минометы, на танки. Мы сидели под открытым огнём минометов, артиллерии 14 суток. Понесли огромные потери 34 человека —300-сотых , 22 — человека 200 -сотых . Командир роты наш погиб.

«Было принято решение дойти до штаба, где узнали, что нам планируют эвакуацию. А замкомандира бригады полковник Иванов Илья Владимирович, всячески пытаясь скрыть свои пробелы в виде отдачи преступных приказов, против нас выставил загрядотряды и нас не выпускали с позиций. Сейчас не дают выйти вообще никуда, нас обещают уничижить. Нам грозит опасность», — говорят мужчины на видео, которое оказалось в распоряжении ASTRA.

Также солдаты рассказывают, что ни разу не видели ни своё руководство, ни официальных приказов. «Руководство пятой бригады — это преступная группировка, других вариантов нет», — заявляет один из военных.

«Мы числимся до сих пор в Калининградской учебке, нас здесь как будто нет. Люди без документов брошены в окопах как бомжи и завалены трупами», — заявили солдаты.

​​​​​​Очередная жалоба российских оккупантов

«Мы, военнослужащие разведроты 504 танкового полка, после прибытия в зону СВО были прикомандированы к 267 стрелковому батальону 1-ой Славянской бригады.

Обращаемся к общественности и военному командованию ВС РФ. В данный момент нас отправляют на штурм укреплённых позиций, который не будет подкреплён работой нашей артиллерии и работой нашей бронетехники. Мы, выполняя задачи на данном направлении, своими глазами видели плохую организацию штурмов и обороны. Находясь на позициях на передней линии мы на протяжении 15 дней не могли выпросить подавление огневых точек противника. <…>

В связи с этим мы понесли очень тяжёлые потери. Местные офицеры «ДНР» покидали позиции, и оставались одни мобилизованные российской армии. Эвакуация убитых и раненых также не была организована, ее мы проводили своими силами», — говорят солдаты на видео.

«Просим перевести нас из состава подразделений «Народной милиции «ДНР» в состав подразделений ВС РФ. Так как для местного командования мы является пушечным мясом», — заявили военные.

Российские солдаты из отряда «Шторм» снова жалуются в видеообращении к Путину. Говорят, что их 14 дней держали на передовой под огнём, где они потеряли 60 человека убитыми и ранеными, а теперь, вместо обещанной эвакуации, под угрозой убийства закрыли в окопах в селе Водяное Донецкой области.«Против нас выставили заградотряды и не выпускают с позиций. Сейчас не дают выйти вообще никуда, нас обещают уничижить. Нам грозит опасность».«Местные офицеры «ДНР» покидали позиции, оставались одни мобилизованные российской армии», — мобилизованные из 504 танкового полка записали ещё одно обращение с жалобами на командование «ДНР».