«Наши окопы завалены трупами, против нас выставили загрядотряды» - российские мобилизованные обратились к Путину. ВИДЕО

Российские солдаты из отряда «Шторм» снова жалуются в видеообращении к Путину. Говорят, что их 14 дней держали на передовой под огнём, где они потеряли 60 человека убитыми и ранеными, а теперь, вместо обещанной эвакуации, под угрозой убийства закрыли в окопах в селе Водяное Донецкой области.
«Против нас выставили заградотряды и не выпускают с позиций. Сейчас не дают выйти вообще никуда, нас обещают уничижить. Нам грозит опасность».
«Это село Водяное под Донецком. Там, где наши СМИ говорят, что мы наступаем успешно. На самом деле, это не так. Тут очень и очень большие потери».
«Здесь находятся остатки отряда «Шторм» 5 бригады 1 корпуса 8 армии, штатаная численность была 161 человек. Я, командир отряда шторм (неразборчиво) Виктор Николаевич получил боевую задачу выйти на позицию — посёлок Водяное. В ходе штурма было выявлено, что достаточно трудно было нести наступление на данном участке. <..> В итоге, наше руководство решило нас гнать на пулеметы, на минометы, на танки. Мы сидели под открытым огнём минометов, артиллерии 14 суток. Понесли огромные потери 34 человека —300-сотых , 22 — человека 200 -сотых . Командир роты наш погиб.
«Было принято решение дойти до штаба, где узнали, что нам планируют эвакуацию. А замкомандира бригады полковник Иванов Илья Владимирович, всячески пытаясь скрыть свои пробелы в виде отдачи преступных приказов, против нас выставил загрядотряды и нас не выпускали с позиций. Сейчас не дают выйти вообще никуда, нас обещают уничижить. Нам грозит опасность», — говорят мужчины на видео, которое оказалось в распоряжении ASTRA.
Также солдаты рассказывают, что ни разу не видели ни своё руководство, ни официальных приказов. «Руководство пятой бригады — это преступная группировка, других вариантов нет», — заявляет один из военных.
«Мы числимся до сих пор в Калининградской учебке, нас здесь как будто нет. Люди без документов брошены в окопах как бомжи и завалены трупами», — заявили солдаты.
Очередная жалоба российских оккупантов
«Местные офицеры «ДНР» покидали позиции, оставались одни мобилизованные российской армии», — мобилизованные из 504 танкового полка записали ещё одно обращение с жалобами на командование «ДНР».
«Мы, военнослужащие разведроты 504 танкового полка, после прибытия в зону СВО были прикомандированы к 267 стрелковому батальону 1-ой Славянской бригады.
Обращаемся к общественности и военному командованию ВС РФ. В данный момент нас отправляют на штурм укреплённых позиций, который не будет подкреплён работой нашей артиллерии и работой нашей бронетехники. Мы, выполняя задачи на данном направлении, своими глазами видели плохую организацию штурмов и обороны. Находясь на позициях на передней линии мы на протяжении 15 дней не могли выпросить подавление огневых точек противника. <…>
В связи с этим мы понесли очень тяжёлые потери. Местные офицеры «ДНР» покидали позиции, и оставались одни мобилизованные российской армии. Эвакуация убитых и раненых также не была организована, ее мы проводили своими силами», — говорят солдаты на видео.
«Просим перевести нас из состава подразделений «Народной милиции «ДНР» в состав подразделений ВС РФ. Так как для местного командования мы является пушечным мясом», — заявили военные.