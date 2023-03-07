Очередное видео с чмобиками из Белгорода: «Нас как мясо погнали штурмовать деревни в ДНР»

Российские мужчины попавшие под частичную мобилизацию (чмобики) из так называемой территориальной обороны Белгородской области отказались выполнять приказы и заявили, что их отвезли в самопровозглашенную ДНР в Украине без подготовки, после чего сразу отправили на передовую, утверждает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Издание опубликовало видео накануне вечером, уточнив, что видео редакции передали близкие военных.

Это далеко не первый случай подобных жалоб со стороны мобилизованных на войну против Украины. Большой резонанс получило видеообращение мобилизованных из Тувы. Они рассказывали о том, что в вооруженные формирования в "ДНР" "стреляли автоматами" и избивали их, чтобы заставить без подготовки отправиться на передовую. Власти Тувы обещали разобраться, а военная прокуратура в итоге заявила, что никаких нарушений не было.

В новом видео мужчины утверждают, что до 1 марта находились в Шебекино - райцентре в Белгородской области в непосредственной близости от границы с Украины. Затем их "без приказов и нужных документов" повезли в ДНР - "14 часов на автобусах", пересказывает ролик "Осторожно, новости".

"Инструктаж им не провели, документы и военные билеты изъяли. Они считают, что это сделали служащие местных вооруженных сил или "ополчения", - говорится в публикации. - Мужчины говорят, что не отказываются от службы. Но будут исполнять приказы только в составе ВС РФ. Мужчины на видео утверждают, что их "загнали" штурмовать деревни, не провели обучение, а их средний возраст - 40 лет. Их отправили на штурм без разведки, без связи, без карт местности".

“Какая-то хрень полнейшая. Личный состав гибнет. Вот все, что осталось от моего взвода. Из всей роты”, — говорит мужчина на видео.





На ролик обратили внимание в том числе провоенные телеграм-каналы. "Здесь либо ошибка тех, кто записывал обращение и они не тероборона, либо тех, кто отправил тероборону в зону боевых действий", - пишет канал Zаписки Vетерана (более 300 тысяч подписчиков).

Минобороны России и власти Белгородской области пока не комментировали это обращение.