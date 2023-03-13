Россия начала отправлять на войну в Украину заключённых женщин из колонии в товарных поездах

«Так, на прошлой неделе, было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки узников. Один из вагонов — с осужденными женщинами», — сообщили в Генштабе. В ведомстве отметили, что это происходит на фоне больших потерь личного состава российских войск на войне.

Правозащитница Ольга Романова рассказала «Важным историям», что слышала о таких мерах еще в конце прошлого года. «Их забирали из колоний юга России. Точно зону не знаю, но они работали в Кущёвке (Краснодарский край). Где-то их два месяца держали на сельском хозяйстве, теплицах и коровниках», — сообщила Романова. По ее информации, там было около сотни заключенных женщин, потом их отправили в Украину.

Ранее, 4 февраля, Генштаб ВСУ сообщал, что российских заключенных женщин отправляют на войну в Украину на оккупированной территории страны. Тогда ведомство уточнило, что были завербованы около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное на оккупированной территории Донецкой области. Сообщалось, что их направили на территорию России для подготовки.

В декабре 2022 года к основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину обратился депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Он заявил, что коллектив женщин, отбывающих наказание в ИК-6 города Нижнего Тагила Свердловской области, попросил его помочь отправить их в зону «специальной военной операции» в качестве связистов, врачей, медсестёр. «Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но думаю, дожмем», — ответил Пригожин.



9 февраля Пригожин заявил, что больше не вербует заключенных. В Институте изучения войны считают, что инициативу перехватило Министерство обороны России.

Россия перебросила на оккупированные территории Донецкой области эшелон с заключенными, среди которых есть женщины, для восполнения потерь войск, передает Генштаб ВСУ. По информации основательницы движения «Русь сидящая» Ольги Романовой, женщин забирали из колоний на юге России.