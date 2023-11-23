Украинский предатель Александр Слисаренко ликвидирован в России

Слисаренко Александр Александрович

Код ДРФО: 3145213693

Дата рождения: 10.02.1986

Звание: капитан

В четверг 16 ноября в российском Белгороде случился «хлопок» с автомобилем, в котором ехал заместитель председателя оккупационной администрации Харьковской области Александр Слисаренко. От полученных в результате взрыва травм он скончался в муках на дороге. По информации наших источников, эта ликвидация военного преступника - дело рук СБУ.Этот, уже бывший предатель, когда-то работал в органах внутренних дел Украины. В 2014 году был активным участником Харьковской антимайдана, а в 2021-2022 годах воевал за т.н. лнр в составе спецподразделения «Рысь». С лета 2022 стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковской области по внутренней политике. Причастен к зверствам россиян на оккупированной территории.СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене, однако он не явился на суд. Поэтому суд сам пришел к нему.О подрыве Слисаренко российские власти молчат и сегодня.Изменник Родины. Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.Член т.н. «временной гражданской администрации Харьковской области» свезенной российско-фашистскими оккупантами на захваченную территорию г. Купянск в июне 2022 года.»В террористической организации «лнр» — заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию преступлений против личности угрозыска Жовтневого р-на. Мать проживает в Харькове.Прописан по адресу: Харьковская обл., г.Харьков, пр-т Победы, 68/87. Фактическое проживание: Луганская обл., г. Луганск, ул. Октябрьская, 26. Моб. Телефон: +380 066 494 25 43Наименование бандформирования: Жовтневое районное управление внуренних дел террористической организации МВД «лнр». Категория/подразделение: Отдел уголовного розыска. Должность: Заместитель начальника отдела — начальник отделения по раскрытию преступлений против личности. Звание: капитан полиции.