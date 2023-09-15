Ликвидирован полковник Василий Попов. Это уже второй командир 247-го элитного десантного полка России, уничтоженный в Украине

«Сегодня в ночь, блядь, погиб командир 247-го полка новый, только недавно в должность вступил. Хороший мужик, блядь, ну реально, блядь, герой, блядь, просто герой, у меня других слов нет, и мне его жалко. С ним еще три парня погибли, и мне их жалко», — сказал Гузенко.

Полковнику Попову было 38 лет

В Украине ликвидирован гвардии полковник Василий Викторович Попов командир 247-го элитного десантно-штурмового полка ВДВ РФ. Назначен на должность он был совсем недавно. Еще в августе 2023 полком руководил его однофамилец Петр Попов.Первым о гибели офицера сообщил блогер, автор Z-канала «Тринадцатый» в телеграме. Голосовое сообщение, в котором фамилия погибшего военного не называлась, появилось 10 сентября:

Благодаря утечкам из российских баз данных «Медиазоне» удалось выяснить, что Василию Викторовичу Попову на момент гибели было 38 лет. В телефонных книгах он был записан как «капитан» и «майор», но в 2021 году учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил, и, вероятно, перед назначением командиром полка получил более высокое звание.

Василий Попов, как отмечает Гузенко, был назначен командиром 247-го полка совсем недавно. Еще в августе подразделением руководил другой офицер, Петр Петрович Попов — на День ВДВ 2 августа он в этом качестве давал интервью «Ставропольской правде». Вероятно, Петра Попова заменили на Василия Попова после публичного скандала.

8 августа в телеграм-канале «Тринадцатый» появился пост с угрозами в адрес Петра Попова, а до этого его автор Егор Гузенко неоднократно публично обращался к офицеру с требованием эвакуировать тела погибших.

«Нет, проблема в вас. Если бы ее не было, то солдаты и офицеры, не отправляли бы друг другу в ватсапе отрытые письма, от лица военнослужащих полка, и Вы сейчас знаете, о чем я говорю, — писал Гузенко. — Если ваши потуги в мой адрес продолжаться, то тут на канале, и в ряде других крупных каналов, появится то самое открытое письмо, и много другой информации, которая поставит жирную точку на вашей карьере».

В тот же день в проукраинском телеграм-канале «Досье Шпиона» появился скан, как утверждал анонимный автор, того самого «открытого письма».

«Попов Петр Петрович, ты образец бесчестия, тупости, трусости, подлости, — так начинался текст. — Ты человек, который ссал в бутылки и срал в пакеты в своем блиндаже, перекрытым четырьмя бетонными плитами, выбрасывая отходы своей деятельности из блиндажа. Твое место нахождения можно было определить по валяющимся бутылкам с твоей ссаниной и пакетам с твоим говном».

В письме утверждалось, что офицер виновен «как минимум в гибели 20 человек».

Для справки