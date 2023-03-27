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Главная » Новости » Общество » 2023 » Март » 27 » 10:39:34
 

«Он застрелился». Подполковник Дмитрий Лисицкий не погиб, а совершил самоубийство

Сегодня, 10:49:34 438 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Он застрелился». Подполковник Дмитрий Лисицкий не погиб, а совершил самоубийство

Подполковник Дмитрий Лисицкий, которого якобы ликвидировали украинцы (именно так писали накануне многочисленные СМИ) на самом деле покончил с собой. Самоубийство совершил в своей квартире в Ставрополе, а не в зоне СВО. 
 
По данным Осторожно Media, высокопоставленный военный десантно-штурмового воздушного полка, которому было присвоено звание Героя России, совершил самоубийство в воскресенье утром, он воспользовался своим охотничьим ружьем.

Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно — из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.
 
Накануне информацию о гибели Лисицкого распространили украинские журналисты, подававшие это как «месть за Иловайск 2014 года». 
 
Смерть подполковника без указания причины также подтвердил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.

 
Тэги: россия, подполковник, самоубийство
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