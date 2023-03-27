«Он застрелился». Подполковник Дмитрий Лисицкий не погиб, а совершил самоубийство

Подполковник Дмитрий Лисицкий
, которого якобы ликвидировали украинцы (именно так писали накануне многочисленные СМИ) на самом деле покончил с собой. Самоубийство совершил в своей квартире в Ставрополе, а не в зоне СВО.
По данным Осторожно Media, высокопоставленный военный десантно-штурмового воздушного полка, которому было присвоено звание Героя России, совершил самоубийство в воскресенье утром, он воспользовался своим охотничьим ружьем.
Сослуживцы утверждают, что в последнее время Лисицкий был в подавленном состоянии и говорил о самоубийстве, предположительно — из-за жалобы на его неправомерные действия в отношении личного состава.
Накануне информацию о гибели Лисицкого распространили украинские журналисты, подававшие это как «месть за Иловайск 2014 года».
Смерть подполковника без указания причины также подтвердил глава Благодарненского городского округа Ставропольского края Александр Теньков.