Провал обороны, молчание Путина и безразличие россиян: итоги боев в Белгородской области

48 часов понадобилось российской армии, чтобы вернуть контроль над небольшой приграничной территорией в Белгородской области и вытеснить в Украину отряд РДК и Легиона "Свобода России". Но этого времени хватило, чтобы стало очевидно, что приграничные районы России слабо защищены даже после года войны с Украиной, власти не могут быстро организовать полную эвакуацию населения, а россияне из других регионов слабо следят за подобными нападениями. «Агентство» подводит итоги двухдневных боев.

Что произошло?

Группа вооруженных бойцов пришла в Грайворонский район Белгородской области со стороны Украины утром 22 мая. После обстрела российской территории отряд занял как минимум две деревни – Козинка и Глотово, а также, по сообщениям телеграм-каналов, доходил до села Гора-Подол. Украинская военная разведка заявила, что атаку провели воюющие на стороне ВСУ россияне из легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК).

Неэффективность линий российской обороны

Их начали строить вдоль границы с Украиной с 2022 года, устраивая минные поля и заграждения. Только в Белгородской области на это было потрачено около 10 млрд рублей. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским диверсантами удалось преодолеть первую линию укреплений, которая проходит в 2 км от села Гора-Подол Грайворонского района. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду произнес словосочетание «дырявая граница».

«У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны», - сказал губернатор.



Проблема не только в неэффективности линий обороны, но и в том, что их некому оборонять, сказал аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Проблемы с эвакуацией жителей?

Телеканалы показывали кадры эвакуации местных жителей, но некоторые из них в понедельник и во вторник спрашивали белгородского губернатора в его пабликах, как им вывезти из-под обстрелов своих родственников, включая стариков и детей. При этом, судя по кадрам разрушений, которые показал телеканал «Россия 1» - воронки в земле и пробоины в стенах, бои были достаточно интенсивны. Местная жительница Татьяна Баева рассказала телеканалу о том, как проходила эвакуация: «Нас полями везли, потому что центральная дорога разбита».



Молчание Путина и растерянность властей

Несмотря на то, так надолго военные из других стран не входили на российскую территорию с оружием в руках с 1969 года (когда на Дальнем Востоке СССР и КНР воевали из-за острова Даманский на реке Уссури), президент Владимир Путин никак не отреагировал на вторжение. Институт изучения войны (ISW) считает, что атака застала российских комментаторов врасплох, а по наблюдению The New York Times, и Кремль, и власти области изначально пытались преуменьшить значение произошедшего.

Полное равнодушие россиян

Самое главное, что показал этот рейд – гражданам России все равно, что происходит в Белгороде и где бы то ни было еще на этой войне, считает военно-политический эксперт Павел Лузин.

Потери сторон до сих пор не ясны

Минобороны говорит, что убито 70 участников атаки и уничтожено 4 бронемашины и 5 пикапов. Прокремлевское издание «Ридовка» опубликовало видео с лежащими фигурами людей (можно различить 5-6 человек), сообщив, что это убитые диверсанты. Но форма на этих людях отличается от той, которую носят диверсанты, утверждает Трофимов из WSJ.

Откуда у отрядов, не входящих в ВСУ, западная техника?

По данным Oryx, среди потерь диверсантов - американские БТР и армейские машины пехоты, что вызывает вопросы о том, каким образом передаваемая Украине техника попадает к военизированным группам, которые не являются частью ВСУ.

Была ли вылазка успешной?

Да, если теперь Москве придется задуматься о том, чтобы перебросить для защиты границы войска из Украины. Так считает, например, бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк: он сказал The New York Times, что атака может вынудить Россию развернуть больше своих сил вдоль границы, а не на линии фронта.